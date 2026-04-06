Cultura
Las 22ª Jornadas Culturales Poeta Mario López empezarán este miércoles en Bujalance con una ofrenda floral y poética
La Diputación de Córdoba acoge la presentación del cartel, que incluye un amplio programa de actividades en distintos espacios del municipio
El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del cartel de la 22º edición de las Jornadas Culturales Poeta Mario López, propuesta que se celebrará en el municipio de Bujalance durante el mes de abril y que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la institución provincial.
En relación con esta propuesta, su responsable, Gabriel Duque, ha señalado que “un año más, esta localidad vuelve a situarse en el centro de la poesía y el arte durante un amplio programa de actividades que se desarrollarán en espacios tan diversos como el Cementerio de San Bartolomé, el IES Mario López o el Teatro Español”.
Ofrenda floral y poética este miércoles
De este modo, ha continuado, “la primera de las jornadas tendrá lugar este miércoles 8 de abril con una ofrenda floral y poética por parte de alumnos y alumnas del SAFA y del IES Marío López, todo ello acompañado por la música de la Escuela Municipal Tenor Pedro Lavirgen”.
“El programa de actividades continuará el 23 de abril con la conferencia titulada El tiempo en la poesía de Mario López y dará paso, el 25 de abril, a la inauguración del proyecto La calle en verso", ha matizado Duque.
Según el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, “completarán el programa los actos previstos para el 26 de abril entre los que se incluyen la 41ª edición de los Juegos Florales de Primavera, así como la lectura de una selección de los poemas ganadores de esta edición”.
Duque ha afirmado que “cerrarán estas 22ª Jornadas Culturales Poeta Mario López la conferencia Mario López: un corazón en constante siembra y la lectura del fallo del jurado y el acto de entrega de premios a los galardonados”.
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