Centro Andaluz de las Letras: cuatro autores conversarán sobre su libro en Córdoba en abril

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) empieza el mes de abril en Córdoba con un completo cartel que incluye la visita de varios autores relevantes a la Biblioteca Pública Grupo Cántico. La primera cita será el próximo martes 7 a las 19 horas con una conversación entre Sergio Hojman y su hija y cineasta Laura Hojman, alrededor del libro obra del padre Guía sentimental de Buenos Aires. Esta guía es "un testimonio personal y una declaración de amor a una ciudad que acaba por conquistar a todo aquel que la visita por su carácter acogedor, su vibrante escena cultural y la impronta dejada por la migración, que impregna su identidad", destaca el CAL. En él, se propone al lector un viaje que demuestra cómo las ciudades que amamos nunca se dejan atrás sino que permanecen vivas en nuestra manera de contemplar el mundo. El encuentro será de entrada libre hasta completar aforo.

Sergio y Laura Hojman aterrizan en la biblioteca el 7 de abril. / CÓRDOBA

El miércoles 15 de abril a las 19 horas, Encuentros en el Centro recibirá en la misma biblioteca a Sara Torres, que conversará sobre su último libro, El pensamiento erótico, con la escritora Tania Padilla. Se trata de un ensayo en el que la autora propone "una reflexión sobre el deseo, el placer y el cuerpo desde fuera del binarismo heterosexual dominante". Sara Torres es una poeta y novelista española cuya obra ha destacado tanto en la poesía contemporánea como en la narrativa y que en este libro explora "cómo pensar lo erótico como fuerza vital y política que desafía normas culturales y abre espacios de gozo y encuentro más auténticos".

Sara Torres, autora de 'El pensamiento erótico'. / Cristina Bonilla

La siguiente conversación que propone el Centro Andaluz de las Letras tendrá lugar el martes 21 a las 19 horas también en la biblioteca Grupo Cántico, y tendrá como protagonista al narrador, poeta y ensayista donostiarra Fernando Aramburu, con motivo de la publicación de Maite. Le acompañará en la charla la periodista Marta Jiménez. El escritor regresa a la temática de la violencia del País Vasco, un espacio que ya ha abordado en obras anteriores generando gran expectación entre los lectores. Publicada esta primavera, en Maite indaga sobre las complejas relaciones familiares y los secretos compartidos entre tres mujeres, el tema central de la novela, según su autor, que niega que vaya sobre terrorismo aunque este sea el fondo en el que se mueven los personajes.

Noticias relacionadas

Eugenio Fuentes, autor de novela negra. / Iván Giménez

Completa el listado de autores de este mes Eugenio Fuentes, que vendrá a Córdoba el 22 de abril con su libro Wendy bajo el brazo, para conversar con la periodista Ángela Alba en el marco del ciclo Círculo Negro. Eugenio Fuentes es un escritor que se ha especializado en novela negra y policíaca, especialmente con la serie de narraciones protagonizadas por el detective Cupido. Wendy es un relato sólido, limpio, bien construido, capaz de deslumbrar al lector más exigente, en el que Fuentes despliega su característico estilo. Como el resto de citas, la entrada será libre hasta completar aforo.