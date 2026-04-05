Hace unos años, Pedro Almodóvar publicó un libro titulado El último sueño, una especie de autorretrato articulado en 12 relatos. Uno de ellos era bautizado con el nombre de Amarga Navidad (como la canción de Chavela Vargas), que ahora vuelve a retomar en versión cinematográfica. Nos vamos a encontrar a alguien que escribe, o intenta escribir, un guion donde alguien escribe y así sucesivamente... asistimos a un juego de muñecas rusas reflejadas en un espejo... En definitiva, el cineasta más internacional de nuestra cinematografía vuelve a la autobiografía, continuando el relato de su acertado filme Dolor y gloria, con un final abierto a otra posible continuación.

En este caso, el actor que funciona como alter ego del director es Leonardo Sbaraglia, que a su vez está intentando escribir un argumento en el que Bárbara Lennie es una directora con migrañas permanentes (asistida por su amante bombero y estríper) que no acierta con las claves para volver a poner en marcha una nueva producción. El cineasta intenta llevar al guion las trágicas experiencias de las personas más cercanas a él, sin importarle los daños que pueda causarles. El conflicto llegará con la que fue su más próxima colaboradora, que ve reflejos de su vida y de su pareja en el texto, provocando la secuencia con más alta tensión dramática y mejor resolución, en un magnífico duelo interpretativo entre Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaragalia.

El filme no se aleja del estilo que suele impregnar este cineasta a sus obras, primando diseño y juegos de color... vestuario, escenografía, dirección artística, foto y música impecables. Homenajes y guiños no faltan, poniendo a la vista discos, libros, alguna película...

Solo hay algo que me sobra en esta producción, quizás haya algún personaje que no encuentro necesario, que no entiendo su presencia al no aportar nada a la historia.

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Por lo demás, es una cinta donde la seriedad predomina sobre algún toque de humor marca de la casa, volviendo al autorretrato, hablando de pérdidas, de la intromisión del autor en la vida de sus íntimos, y la relación entre realidad y ficción.