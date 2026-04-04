El Museo Arqueológico de Córdoba organiza visitas guiadas sobre Averroes por el 900 aniversario de su nacimiento

Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, el Museo Arqueológico de Córdoba ha organizado una serie de visitas guiadas a la exposición temporal Universo Averroes. Bronce y plata en la Córdoba almohade, según informa la entidad en un comunicado.

Estas visitas permitirán al público asistente adentrarse en la vida y el legado del sabio cordobés, situando su pensamiento en la sociedad del siglo XII. Los participantes tendrán una oportunidad única para acercarse a la Córdoba almohade y conocer detalles de la vida y la obra de Averroes, además de descubrir una cuidada selección de bronces almohades que van desde objetos domésticos y adornos personales hasta utensilios cotidianos y monedas de plata que muestran la técnica y la sofisticación artística de la época.

Las visitas se realizarán los sábados 11 y 18 de abril, 2, 16 y 23 de mayo y el 23 de junio a las once de la mañana.

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Las personas interesadas en asistir a estas visitas deben inscribirse desde el lunes anterior a cada sesión a las nueve de la mañana.