Dos jóvenes con discapacidad hacen viral un vídeo sobre ‘Las Meninas’ en el Museo del Pardo

Belén Meléndez y Pablo Navarro, dos jóvenes con síndrome Down de la Fundación Prodis, han superado los 1,2 millones de visualizaciones con un vídeo grabado en el Museo del Prado, donde participan como guías dentro de la Escuela de Arte AXA y explican Las Meninas, según informa Servimedia.

La pieza, difundida a través de redes sociales, generó además miles de interacciones y situó a ambos como protagonistas de una iniciativa que visibiliza el papel de la cultura en los procesos de inclusión social.

Ambos jóvenes forman parte del programa Artis del Servicio Integral Ocupacional de Prodis, una iniciativa centrada en la formación artística de jóvenes con discapacidad intelectual y en su participación en proyectos culturales.

Según Rebeca González, del área de Comunicación de Prodis, «Pablo y Belén son jóvenes que participan en el programa Artis, en el que se forman en arte, desarrollan su creatividad, aprenden diferentes técnicas e incluso se relacionan con grandes artistas». González añadió que este programa les permite participar en diferentes proyectos con empresas como la Escuela de Arte AXA, que, junto a los voluntarios de esta empresa, se convierten en guías culturales y explican varios cuadros del Museo del Prado cada año. Para el vídeo en cuestión escogieron a Belén y a Pablo «porque son muy buenos oradores», y eligieron Las Meninas porque es el cuadro más importante del museo «y porque también representa la discapacidad».

El director de Comunicación del Museo, Carlos Chaguaceda, afirmó que la institución «celebra la iniciativa de Pablo y Belén, jóvenes guías de la Fundación Prodis en la Escuela de Arte AXA», y subrayó que «su colaboración con el Prado es un testimonio elocuente de cómo el arte actúa como motor de inclusión y conocimiento compartido».

Chaguaceda añadió que «al explicar Las Meninas no solo han acercado la obra a una audiencia masiva, sino que han reivindicado la diversidad como un valor social imprescindible», y destacó que el impacto del vídeo confirma la capacidad del museo para abrirse a nuevas miradas y públicos.

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La iniciativa se desarrolla desde 2023 en el marco de la colaboración entre Prodis y AXA, a través de la Escuela de Arte AXA, un proyecto que combina formación artística, voluntariado corporativo y acceso a espacios culturales como el Museo del Prado.