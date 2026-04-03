Fito & Fitipaldis, Ruth, Víctor Manuel y Guerreras K-Pop: Córdoba recibe la primavera con un cartel repleto de música

La primavera se siente en Córdoba al ritmo de la música, y este abril la ciudad ofrece un calendario de conciertos que recorre desde la intimidad de un acústico hasta la potencia de una banda eléctrica, pasando por homenajes, géneros contemporáneos y espectáculos familiares.

En este contexto, la Sala 2 Impala se convierte en uno de los epicentros musicales de la ciudad, comenzando con la sensibilidad del cantautor gallego Andrés Suárez el jueves 9 de abril. Con su décimo álbum, Lúa, considerado uno de sus trabajos más personales e íntimos, Suárez recorrerá sus grandes éxitos acompañado de su banda, regalando al público un directo cargado de autenticidad, carisma y emoción. Apenas dos días después, el sábado 11, Ruth (Lorenzo) y su banda llega con su Blacksheep Tour, una oportunidad única para sumergirse en la fuerza y personalidad de su álbum debut, en un espectáculo diseñado para impresionar y emocionar. La música continúa el jueves 16 de abril con La Milagrosa, banda madrileña de dream-punk y post-pop, que ofrecerá un concierto envolvente donde sus atmósferas oscuras y letras cargadas de inconformismo buscan atrapar al público en un viaje emocional único. El mes en Impala se cierra con Chica Sobresalto, el sábado 25 de abril, presentando su gira Información sísmica en formato eléctrico, un espectáculo donde la intensidad, la sinceridad y la energía se funden con la conexión con el público para dejar una experiencia inolvidable.

Ruth (Lorenzo) y su banda llega a Córdoba este mes con su 'Blacksheep Tour'. / AJ González

En los diferentes teatros del IMAE, la música también brilla con propuestas muy diversas. El martes 7 de abril, en el Teatro Góngora, Alberto de Paz ofrece Pasión y Música, un concierto íntimo y reflexivo concebido como un espacio de emoción y recogimiento tras la Semana Santa. Acompañado por Antonio Fernández al violín y la voz de Elena Morínez, el pianista recorre músicas vinculadas a la figura de Jesucristo desde su mirada artística y cercana. Por su parte, el Gran Teatro será testigo de grandes homenajes y espectáculos memorables.

El sábado 11 de abril, Una noche de amor desesperada conmemora los 50 años de los Eternos Triana, repasando clásicos como Abre la puerta y Luminosa mañana, en lo que prometen que sea una puesta en escena majestuosa, mientras que el martes 14 de abril, el mismo escenario acoge a los artistas del Dial Unicxs, con actuaciones de Merche, Pastora Soler, Gonzalo Hermida, Álvaro García y Marta Santos, mostrando algunos de los grandes éxitos de la música en español contemporánea. El sábado 25 de abril, Víctor Manuel regresa con Solo a solas conmigo, un espectáculo íntimo que entrelaza nuevos temas con grandes himnos de su carrera. El jueves 30 de abril, el Gran Teatro celebra el décimo aniversario del Coro Gospel Córdoba con 10 Años contigo, un espectáculo que recorre la trayectoria del grupo a través de canciones clásicas y modernas del gospel y soul, mostrando la fuerza y pasión de sus 80 voces y prometiendo crear «un hilo conductor de emoción que conecta escenario y público».

Dentro de los espectáculos que ofrece el IMAE este mes de abril, el Teatro de la Axerquía abre sus puertas al buen tiempo y lo hace con Las Guerreras K-POP, un concierto familiar que combina música, coreografías y una historia inspiradora sobre amistad y valentía, diseñado para que los más pequeños disfruten de la música en directo.

La Orquesta de Córdoba tiene previstos varios conciertos en este mes de abril. / Chencho Martínez

La Orquesta de Córdoba aterriza en abril con el octavo concierto de abono, los días 9 y 10 de abril, titulado Latir de despedida, en el que sonará la majestuosa Sinfonía número 9 de Mahler, una obra cargada de belleza que invita a un viaje emocional a los últimos latidos del alma humana. El 19 de abril, el ciclo de conciertos familiares presentará ¿Un concierto para cacharros y orquesta?, un espectáculo que llega hasta Córdoba desde "el lejano país de Kacharristán" con la Orquesta de Córdoba y dos músicos solitas invitados que, ante una crisis de basura sin precedentes, construyeron sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos. Asimismo, el 23 de abril, la Orquesta interpretará el concierto de abono 9, El arte de esconder, un programa que explora las sombras y los misterios de la música con la mezzosoprano Natalia Kutateladze como artista invitada.

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Por su parte, la plaza de toros Los Califas, también abre sus puertas al buen tiempo y lo hace a lo grande, el viernes 10 de abril recibirá a Fito & Fitipaldis en su esperado regreso con el Aullidos Tour. Tras más de dos años y medio alejados de los escenarios, la banda ofrecerá un recorrido por sus temas más emblemáticos y presentará su nuevo disco El monte de los aullidos, en un espectáculo que combina energía, nostalgia y la fuerza de una de las formaciones más queridas del rock español. El cartel musical de Córdoba se pinta de notas y emociones, y cada escenario ofrece una propuesta única para disfrutar de la música en todas sus formas, desde la cercanía de un acústico hasta la grandiosidad de los conciertos multitudinarios.