LITERATURA
La Fundación Antonio Gala abre su premio literario a jóvenes de todo el mundo y ya tiene primera ganadora
El galardón, antes reservado a antiguos residentes de la institución, se abre ahora a escritores de 18 a 30 años de cualquier nacionalidad que escriban en español
La Fundación Antonio Gala ha decidido dar un paso más con uno de sus premios literarios para jóvenes y abrirlo a autores de todo el mundo. El reconocimiento, que hasta ahora estaba limitado a escritores que hubieran sido residentes de la institución desde 2002, podrá concederse desde este año a creadores de entre 18 y 30 años de cualquier nacionalidad, siempre que escriban en español.
Esta nueva etapa llega de la mano del Festival Eñe, gestionado por La Fábrica, y refuerza la vocación de la Fundación de impulsar nuevas voces de la literatura. El galardón pasa a denominarse desde ahora Premio Eñe-Fundación Antonio Gala.
El premio reconocerá a un escritor o escritora joven con una trayectoria prometedora en cualquier género literario. La persona elegida participará en el Festival Eñe con una conversación pública sobre su obra y, además, disfrutará de una residencia de tres meses en la Fundación Antonio Gala, donde convivirá con los jóvenes creadores de la promoción del curso.
La primera ganadora de esta nueva etapa ha sido la poeta Andrea Abello, autora de Del palacio ulterior las turquesas (Ultramarinos, 2024) y Duende (Ultramarinos, 2021). La escritora ha residido en la Fundación entre enero y marzo de 2026.
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