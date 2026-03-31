El cordobés Esteban Ruiz lleva su particular ‘Moby Dick’ al corazón del Retiro de Madrid

El artista cordobés Esteban Ruiz expondrá del 2 al 26 de abril en el Centro Cultural Casa de Vacas, en pleno Parque del Retiro de Madrid, su nueva muestra, Moby Dick. The Dream of Captain Ahab, una propuesta pictórica inspirada en la célebre novela de Herman Melville.

La exposición, de entrada gratuita, invita al visitante a sumergirse en un universo visual donde se cruzan arte, literatura y conciencia medioambiental. A través de sus pinturas, Ruiz plantea una reflexión sobre la relación del ser humano con el océano y con la inmensidad de la naturaleza.

El propio artista ha explicado que este proyecto nació en el marco del programa internacional Accobams, centrado en el estudio y la conservación de los cetáceos del Mediterráneo. Desde entonces, la colección ha seguido creciendo y ha pasado por distintos espacios y proyectos culturales, tanto nacionales como internacionales.

La muestra supone además el regreso de Esteban Ruiz a la pintura, después de varios años centrado en la escultura y las instalaciones. Las obras reunidas en Casa de Vacas están marcadas por las formas, los volúmenes, las texturas y el mar, en una propuesta de fuerte carga simbólica.

La conexión del artista con este universo marino se remonta a 2005, cuando realizó una travesía en velero entre las islas de Madeira y La Graciosa, en Canarias. De esa experiencia nace buena parte del imaginario que ahora traslada a esta exposición. Para Ruiz, Moby Dick funciona como una gran metáfora de la obsesión humana frente a la fuerza desbordante de la naturaleza.

La relectura de la obra de Melville y el descubrimiento de cuadernos de bitácora de barcos balleneros del siglo XIX han servido también como impulso para esta nueva colección, que recorre visualmente escenarios ligados al mar, los cetáceos y la figura mítica de la ballena blanca.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Madrid, la muestra presenta piezas de estética clara y lenguaje figurativo, en las que el artista analiza a los personajes y activa referencias literarias e icónicas ligadas al clásico estadounidense. El resultado son escenas impactantes que buscan interpelar al espectador y empujarlo a tomar posición.

Esteban Ruiz, natural de Córdoba, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en París, donde tiene uno de sus talleres, además del que mantiene en Almodóvar del Río. A lo largo de su carrera también ha trabajado en ciudades como Nueva York, Washington y Tavira, y su obra forma parte de colecciones privadas de distintos países.