9 y 10 de abril
La Orquesta de Córdoba cierra el abono 8 con la Sinfonía nº 9 de Mahler
Con la dirección de Salvador Vázquez, se ofrecerá una versión para orquesta reducida de cámara
La Orquesta de Córdoba pondrá el broche al abono 8 los días jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026 con un programa titulado Latir de despedida, centrado en una de las grandes cumbres del repertorio sinfónico: la Sinfonía nº 9 de Gustav Mahler.
La propuesta invita al público a un viaje emocional y reflexivo a través de una obra de enorme intensidad y belleza, considerada una despedida musical en la que Mahler volcó sus “últimos latidos” en la partitura. La novena sinfonía, cargada de contrastes y de una profunda carga expresiva, cerrará el concierto “con fuerza y poesía”, según subraya la presentación del programa.
El concierto contará con la interpretación de la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, y se ofrecerá en una versión para orquesta reducida de cámara, firmada por Iain Farrington.
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