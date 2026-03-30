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9 y 10 de abril

La Orquesta de Córdoba cierra el abono 8 con la Sinfonía nº 9 de Mahler

Con la dirección de Salvador Vázquez, se ofrecerá una versión para orquesta reducida de cámara

Imagen de archivo de la Orquesta de Córdoba

Imagen de archivo de la Orquesta de Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Orquesta de Córdoba pondrá el broche al abono 8 los días jueves 9 y viernes 10 de abril de 2026 con un programa titulado Latir de despedida, centrado en una de las grandes cumbres del repertorio sinfónico: la Sinfonía nº 9 de Gustav Mahler.

La propuesta invita al público a un viaje emocional y reflexivo a través de una obra de enorme intensidad y belleza, considerada una despedida musical en la que Mahler volcó sus “últimos latidos” en la partitura. La novena sinfonía, cargada de contrastes y de una profunda carga expresiva, cerrará el concierto “con fuerza y poesía”, según subraya la presentación del programa.

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El concierto contará con la interpretación de la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, y se ofrecerá en una versión para orquesta reducida de cámara, firmada por Iain Farrington.

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