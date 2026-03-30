Medina Azahara ofrece actividades divulgativas, talleres y visitas guidas para el próximo mes de abril

El Conjunto Arqueológico Medina Azahara ha programado para el próximo mes de abril una agenda de actividades divulgativas dirigida a todos los públicos, con visitas guiadas y propuestas especiales que combinan el Museo de Sitio y la Zona Arqueológica.

Según informa el propio enclave, durante estos días se realizará un pase diario a las 11.00 horas, con una duración aproximada de dos horas y media, para recorrer los principales espacios y acercar al visitante el valor histórico y patrimonial de la antigua ciudad califal.

Conversaciones en Madinat al-Zahra

Dentro de la programación se incluye el ciclo Conversaciones en Madinat al-Zahra: en torno a la capital califal, planteado como un programa de conferencias y visitas temáticas con especialistas que han investigado distintos aspectos de la ciudad.

11 de abril : visita temática con el profesor Jorge Elices , centrada en la presencia de Roma en Madinat al-Zahra .

: visita temática con el profesor , centrada en . 25 de abril: recorrido guiado por el profesor Ángel Ventura bajo el título Valdepuentes. El agua de Roma a al-Andalus.

Las reservas para estas sesiones podrán realizarse a partir del miércoles 1 de abril a través del enlace habilitado por la organización.

Día Internacional de los Monumentos

El 18 de abril, con motivo del Día Internacional de los Monumentos —una iniciativa impulsada por Icomos para sensibilizar sobre la protección del patrimonio—, Medina Azahara acogerá una conferencia vinculada al lema de este año, Patrimonio vivo y respuesta de emergencia.

La charla correrá a cargo de Agustín Paulo Moreno, del Cabildo Catedral de Córdoba, con el título La experiencia de los planes de autoprotección, salvaguarda y recuperación en la Mezquita-Catedral de Córdoba, y abordará las medidas adoptadas para mejorar la respuesta ante situaciones críticas que puedan poner en riesgo los valores patrimoniales del monumento.

Taller familiar de taracea

También el 18 de abril se celebrará el taller familiar Taller de taracea. Ensambla belleza geométrica con la magia de la madera, enmarcado en el programa anual de actividades familiares del conjunto para divulgar distintos aspectos de la cultura andalusí.

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La participación es gratuita y la inscripción se realizará por riguroso orden de llamada a partir del 13 de abril, a través de los teléfonos 600 143 071 y 600 143 069, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.