Fernando Tejero: "Paseando a mis perras he llegado a contar cosas muy íntimas"

En 'Vida perra', la nueva comedia de Prime Video, los encuentros de un heterogéneo grupo de personajes en un pipicán le sirven a la serie para hacer una sátira de la sociedad actual. La ficción cuenta con un reparto muy coral (Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Carlos Areces...), en el que también participan Fernando Tejero, Ana Morgade y Berta Castañé. Los canes que aparecen en la foto están en adopción en www.spap.net.

--¿Por qué creen que un parque para perros era el escenario perfecto para hacer una comedia?

Berta Castañé: Porque se encuentra gente desconocida, de todas partes y con todo tipo de personalidades. Es un lugar muy habitual en el que todos los que tenemos perro hemos vivido situaciones así. Al final haces amigos, colegas y también enemigos. Inevitablemente surgen conversaciones, amistades y enemistades.

Fernando Tejero: Yo creo que precisamente eso es de lo mejor traído de la serie. Yo he tenido perro toda mi vida y ahora mismo tengo tres. Ahora vivo en la sierra, pero antes vivía en el centro de Madrid y sacaba a diario a mis perras. Incluso hice alguna amiga así, al salir cada día a pasearlas. Y, de repente, me veía contándole cosas íntimas que jamás hubiese pensado que le contaría a alguien paseando al perro. Está muy bien llevado porque eso pasa de verdad. Ahí se forma un micromundo donde caben, como pasa en la serie, todos los perfiles: gente de distintas generaciones, con diferentes ideologías... Y, como en la vida, hay personas con las que empatizas y te haces amigo, y otras con las que no empatizas nada y pueden acabar siendo tus enemigas.

Ana Morgade: Si alguna vez has tenido perro y has bajado al parque, seguro que más de un día has subido a casa pensando: “Dios, aquí hay una serie”. Yo creo que lo hemos pensado todos alguna vez. Y al final alguien ha dado el paso adelante. Son cosas de la vida misma. Luego las extremamos un montón y llegamos al surrealismo en algunos 'sketches', pero estoy segura de que cualquier persona que haya estado ahí va a decir: “Dios, es que esto me ha pasado”.

--Vamos, que la gente se va a poder sentir identificada.

Ana Morgade: Absolutamente. Además, la serie juega con una ventaja muy buena, que es que un parque te da para hacer una comedia muy coral, donde no tienes por qué seguir estrictamente la vida de ninguno de los personajes. Todos tienen la oportunidad de llegar allí, contarnos algo y salir. Y eso también mola mucho, porque si no te identificas con unos, lo vas a hacer con otros. Yo estoy segura de que todos hemos visto a algún personaje como los que van a aparecer en el parque.

Fernando Tejero: Y habrá mucha gente que diga: "¡Pero si soy yo!". Yo creo que la pretensión de la serie es que la gente lo pase bien, y eso está conseguido. Yo me lo he pasado muy bien. Hemos hecho un gran grupo cojonudo, y eso que hemos rodado muy rápido y teníamos poco tiempo para casi todo.

Ana Morgade: Aun con el ritmo que llevábamos, que era una locura, nos daba tiempo a hacer bromas, a juntarnos en las pausas para comer… Nos lo hemos pasado muy bien.

Jordi Sánchez, Ana Morgade y Berta Castañé, en 'Vida perra' / Maria Matute / Prime Video

--Fernando y Berta han dicho que tienen perro. ¿Ana también?

Ana Morgade: Yo ahora no, pero he tenido perro, y me ha pasado lo mismo. Recuerdo que en esa época vivía en una calle que daba a una plaza, que era donde pasaba siempre con mi perra, y acabé siendo superamiga de unos vecinos con los que no me había cruzado en la vida, solo porque ellos también tenían perro. Al final nos hicimos íntimos y, si no, seguramente jamás nos habríamos cruzado por el descansillo.

Los protagonistas de 'Vida perra' / AMAZON PRIME VIDEO

--¿Tienen alguna anécdota del rodaje con los perros?

Ana Morgade: Yo, concretamente, con Gucci, que es la perra con la que trabajaba y que en la serie se llama Shakira, he tenido muchísima suerte. Era estupenda. La actriz más disciplinada que he visto en mi vida: 'raccord' perfecto, nunca fallaba… Era una diva, increíble. Yo he tenido muchísima suerte con mi perra, porque era estupenda. Además hicimos muy buena relación desde el principio. De hecho, lo he pasado bastante mal para no adoptar un perro. Ahora mi hija está con la cosa de “mamá, tengamos un perro”, así que le he pedido a mi marido que sea el miembro fuerte de la casa porque yo ya me he pasado al otro bando.

Berta Castañé: Yo creo que los perros han sido casi más profesionales que nosotros. Lo han puesto muy fácil. Para mí ha sido una gozada trabajar con ellos, porque nunca había tenido la oportunidad. Ver cómo funciona todo, cómo los cuidan, vivir esta experiencia… ha sido muy guay.

Fernando Tejero: Yo ya estaba acostumbrado porque en muchos proyectos míos, desde el primero, he trabajado con animales: con perros, con un burro, con una cabra… He trabajado bastante con el mundo animal. Cuando trabajo con animales estoy muy pendiente de que se les cuide bien. Lo paso muy mal cuando veo que a un animal le obligan demasiado a hacer algo o a repetir una y otra vez. Y aquí, la verdad, creo que ha sido el rodaje donde mejor se ha tratado a los perros. No digo que en otros no haya sido así, pero aquí tenían mucha libertad.

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Ana Morgade: Tenían siempre su espacio, se limitaban todo lo posible las tomas, se avisaba a todo el mundo cuando entraban los animales para que hubiera un ambiente relajado y se reducía el equipo al máximo para que estuvieran cómodos. Siempre estaban los entrenadores y las personas del refugio cerca para que no se sintieran desconcertados. Hemos tenido muchísimo cuidado con eso, porque es muy importante.