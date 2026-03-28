Ruth Lorenzo: "Al mundo del pop solo le interesa la diva, si engordas o adelgazas, no la persona que sujeta el micrófono y canta"

-El próximo 11 de abril ofrecerá un concierto por primera vez en Córdoba en la Sala Impala donde presenta su disco Blacksheep, con el que da un giro de su carrera y se adentra en el rock. ¿Por qué ese título, se ha sentido muchas veces una oveja negra?

-Sí, yo siempre he sido muy oveja negra en todo, porque desde pequeña he tenido una vida curiosa y cuando tienes una vida curiosa, destacas del resto y siempre eres como el bicho raro. He crecido en una familia mormona, y eso era ser un bicho raro, luego me fui a Estados Unidos y siendo española, allí era rara; empecé mi carrera en Inglaterra, una española cantando rock. Todo ha sido raro. En la industria de la música, siempre he tenido mi manera de hacer las cosas, nunca he pertenecido realmente a ningún sello grande, he estado y me he ido, he comprado mi libertad en esa búsqueda de expresión propia.

-¿En qué momento está ahora Ruth Lorenzo?

-En un momentazo, no sé si son los 40 o qué. Ya no me apetece complacer a nadie más que a mí misma y está siendo un regalo ver la reacción de la gente, de la industria, ver las puertas que se abren, cuanto más intentas complacer a los demás, menos feliz eres.

-¿Se siente más libre ahora?

-Sí, porque yo he tenido que negociar hasta los kilos que podía engordar bajo un contrato. Ahora me siento totalmente libre, sobre todo, porque el equipo que me acompaña cree en el proyecto y trabaja por el bien del proyecto, no para crear un producto, sino para mantener una identidad.

-¿Le ha costado entrar en el mundo del rock viniendo del pop más comercial?

-El mundo del rock es mucho más permisivo que otros lugares porque los rockeros siempre han sido bichos raros. Me he sentido más juzgada por el mundo del pop, es ahí donde se te pone bajo lupa si intentas salirte un poco del carril. Es verdad que el rock es un mundo de hombres en el que las mujeres siempre tenemos que demostrar más, pero así es el mundo en general. Hace poco, hicimos con la Sinfónica de RTVE un homenaje a Tina Turner y estuve mirando su historia. Ella resurgió a los 52 años, así que no hay edad, nunca es tarde si haces lo que quieres.

Ruth Lorenzo, con su banda, en la gala de los Premios de Música Independiente celebrada en Córdoba, donde interpretó una canción de su disco. / A. J. González

-Se ha rodeado de una banda de hombres.

-Sí, pero ha sido casualidad y la lidero yo. Además, tengo a mujeres muy potentes dirigiendo el proyecto y eso es muy reconfortante.

-¿Cómo se crea una banda de rock de la nada?

-Lo que hice yo fue volver a mi tierra, a Murcia, desde Barcelona, me marqué un Dorothy en El mago de Oz, me dije que "en casa se está mejor que en ningún sitio”. Murcia es tierra de rock, no sé qué nos dan en la huerta. Le conté a un amigo productor que quería montar una banda y me dijo que Second, una banda mítica del indie rock, se separaba y que también estaba Sergio Bernal, batería de M-Clan, que iba a hacer un parón. El primer día que nos vimos en el local de ensayo fue increíble. Dijimos: "¿Componemos algo?"... Tres de los temas del disco se compusieron ese día desde la improvisación, como cuando yo tenía 16 años y monté mi primera banda.

-¿Entonces siempre tuvo alma rockera?

-Yo crecí en Estados Unidos, desde los nueve a los dieciséis años, allí descubrí a Janis Joplin, a Led Zeppelin, muchísima música que en España no se escuchaba. Cuando volví de Estados Unidos, yo tocaba en una banda de rock, a mí siempre me gustó la ópera y el rock, por eso Freddie Mercury ha sido uno de mis artistas favoritos, porque combina esos dos mundos con ese sonido tan fuerte. El rock tiene mucho drama. En mi primera banda, yo no solo era la cantante, también era pipa, montadora, tiraba cables, ayudaba a los técnicos de sonido, me subía los racks de luces, dormía en el camión... Esa es una parte de mí que, con los vestidos de lentejuelas, no se conoce, pero yo conozco el negocio porque he trabajado desde dentro. El mundo pop no te deja ver la artesanía que hay detrás del artista, solo quiere mostrar a la diva, le interesa si engordas o adelgazas, el vestido que llevas, pero no la persona que sujeta el micrófono y canta.

-La hemos visto en modo soprano para el programa 'Aria, locos por la ópera'. ¿Nunca quiso ser cantante de ópera?

-Empecé a estudiar en el conservatorio, pero se me hizo cuesta arriba. Yo siento la música como algo bello, no como un castigo, no me gusta aprender a base de golpes en la mano. Allí me tocó una profesora que me dijo: “Con esa voz deberías dedicarte a recoger patatas en vez de cantar ópera”, y yo me metí en una banda de heavy, elegí otro camino.

-La primera canción del álbum es I Hate My Life (Odio mi vida). ¿Qué significa ese comienzo?

-El disco es un viaje desde que me doy cuenta de que estoy en un sitio al que no pertenezco, hasta el camino para llegar a casa. Estar en casa no es un lugar, hablo de encontrar a tu gente. Todos hemos tenido ese momento de decir: “¿Qué pinto yo aquí?” Esa canción es un primer capítulo. Este disco no está hecho para un algoritmo sino para la gente que sabe escuchar discos y pone la primera canción y lo deja hasta el final. El algoritmo pone canciones que suenan iguales y llega un momento en que no sabes quién está cantando, este disco tiene un principio, un final y tiene un discurso.

-Usted es bilingüe y este disco está escrito en inglés, ¿es de quienes piensa que esa es la lengua del rock?

-A mí el rock de Triana me encanta en español, pero porque tiene un deje flamenco. Yo me pregunto cómo sonaría Camarón en inglés. A mí me pasa igual. Hay buen rock en castellano, sí, pero ya hay gente buena haciéndolo.

-¿Qué referentes musicales siente que están presentes en 'Blacksheep'?

-No lo sabría decir, porque el disco no es solo mío. Lo hemos hecho en banda. El otro día un crítico musical decía que es lo mejor del rock de los 70, 80 y 90, y además coherente. Y supongo que es porque cada miembro de la banda tiene sus propias referencias y nos hemos dejado fluir, nos hemos dejado llevar.

-¿Cómo es un concierto de la Ruth rockera?

-Un torbellino, un Tyrannosaurus rex. Es curioso porque estamos haciendo salas de rock de 300 personas, esta es la gira que siempre quise hacer. Mi último concierto de Ruth Lorenzo style fue en el Teatro de la Zarzuela, maravilloso, pero yo echaba de menos el sudor de la gente, poder mirarlos a la cara. En esta gira, hay mucha electricidad, mucha energía, mucha comunicación entre el público y lo que sucede con la banda.

-¿El público que ve en las salas es muy diferente al de la Ruth anterior?

-Hay un cambio muy grande y estoy sorprendida, porque sigo teniendo al público fiel, que viene porque me conocen de The X Factor, y ahí hice rock. Ese público fiel me dice once años más tarde: “Ya era hora”. Lo que sí veo es el cambio hacia un público muy melómano, con mucha referencia musical, que no está viendo tanto el cambio de vestuario sino lo que sucede musicalmente. Yo he crecido en Estados Unidos y mi carrera la empecé en el Reino Unido. Para mí, el show es importante, pero lo importante es que si quitas el vestuario, si tuviese que tocar los temas con la guitarra, la esencia es la música.

-¿Este es un camino de ida, quiere que su sonido evolucione dentro del rock a partir de ahora?

-Sí, totalmente. Yo ya nunca digo nunca por qué dije que nunca iría a Eurovisión y fue, que nunca me presentaría a un programa como OT y fui a The X Factor. Pero ahora necesito otra cosa y el rock me ayuda mucho a soltar.

-¿Cuál es su ritual antes de subir al escenario?

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-Llamo a mi madre. Además, la banda y yo tenemos un cuarzo blanco con el que hacemos nuestro pequeño ritual antes de salir, para desearnos lo mejor. Pero no soy supersticiosa, todo lo contrario.