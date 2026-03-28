Lourdes Pastor pone música a la anarquista Lucía Sánchez Saornil

La cantautora cordobesa Lourdes Pastor ha lanzado esta semana en las plataformas digitales una nueva canción, Serenidad, con la que pone música a un poema de Lucía Sánchez Saornil, poeta vinculada a las vanguardias literarias de los años 20 del pasado siglo, reconocida como única poetisa del movimiento ultraísta español y cofundadora de la organización anarcofeminista Mujeres Libres.

Según la información facilitada por la artista, con esta nueva composición propia, grabada en Madrid junto al guitarrista Melón Jiménez, vuelve a situar la poesía en el centro de su creación artística y, en este sentido, ha señalado que «quería comenzar este camino con Lucía Sánchez Saornil porque representa muchas cosas a la vez: la libertad, la poesía y el compromiso social».

«Procedía de una realidad humilde, obrera, y participó de lleno en aquel momento cultural extraordinario. Su voz forma parte de esa misma energía que atravesó el país en aquellos años», ha subrayado Lourdes Pastor.

Así, al musicar los versos de Sánchez Saornil, la cantautora no solo crea una canción, sino «un acto de resistencia cultural» que devuelve al presente «una voz silenciada de las vanguardias» del pasado siglo.

La interpretación destaca por una voz desgarradora que se entrelaza con una bulería de métrica irregular, dando lugar a una pieza de carácter «existencial y reflexivo», en la que Lucía Sánchez Saornil aborda el tema de la aceptación de la muerte «desde una postura de fortaleza y calma». A diferencia de sus obras ultraístas más experimentales o sus himnos de combate anarquistas, este poema, publicado póstumamente, muestra una faceta más íntima y espiritual.

De esta forma, la cantante establece un diálogo con la memoria, la poesía, el flamenco y el pensamiento con este nuevo single, que es, además, el primer adelanto del espectáculo A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor, que se estrenará el próximo 14 de abril en el histórico Ateneo de Madrid. La elección de la fecha responde también a una decisión simbólica de la artista, que desde hace años conmemora el día de la República con nuevos proyectos.

Según ha explicado, este trabajo nace de preguntarse «qué estaba pasando realmente en aquel momento, no solo en los círculos literarios, sino también en las plazas de los pueblos, en las minas, en los campos, en la política. Había una energía cultural y social que atravesaba todo».