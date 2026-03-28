Hay que echarle valor para llevar a la pantalla un texto literario que ya lo hicieron, entre otros, Luis Buñuel o William Wyler; intérpretes como Juliette Binoche y Ralph Fiennes son difíciles de olvidar en los papeles protagonistas. Ahora son Margot Robbie (la Barbie cinematográfica) y Jacob Elordi (actor de moda de origen vasco, en un papel muy diferente al del monstruo del Frankenstein de Guillermo del Toro). Me refiero a la última versión de la novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas, que ha adaptado y dirigido la cineasta británica Emerald Fennell.

Siendo uno de los textos románticos por antonomasia, esta cineasta ha reinterpretado más que versionado la novela, tomando aquello que más le ha interesado, descartando la segunda parte del libro, en beneficio del melodrama, enfrentando opuestos, la excesiva pobreza frente a la ostentación del vecino, lo salvaje frente a lo civilizado, la oscuridad de una casa frente a la luminosa y colorista mansión que representa el lujo. Todo para contar la intensa y romántica relación entre los dos amantes que luchan por salvar las distancias sociales.

Recordemos que narra la historia de amor, odio y venganza entre los dos personajes protagonistas (Heathcliff y Catherine Earnshaw) en los páramos del condado inglés de Yorkshire. Después de pasar juntos su infancia y juventud, sus caminos se separan al impedirles una relación cuya pasión perdurará en el tiempo, pese a que ella se entregue en matrimonio al acaudalado nuevo vecino recién llegado para deslumbrarla con sus lujosas posesiones, concediéndole todo tipo de caprichos que no anularán el fuego acumulado en ella y que, de nuevo, brotará con la vuelta del objeto de deseo.

A veces, uno tiene la sensación de estar frente a un spot publicitario de dos horas y cuarto, porque la factura técnica es impecable y tendente al excesivo esteticismo, aunque la oscuridad se apodere de las atmósferas fotográficas en determinados pasajes.

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No obstante, se nota ese intento de darle un estilo autoral a esta producción que no deja de ser gran formato, más centrada en lo formal que en el fondo de la cuestión y en profundizar en los personajes.