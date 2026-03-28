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Los Cantores de Híspalis lleva la 'Pasión' a la plaza de toros de Córdoba

Una propuesta artística que toma como eje la religiosidad popular andaluza

Los Cantores de Híspalis llevan la ‘Pasión’ a la plaza de toros de Córdoba

Los Cantores de Híspalis llevan la ‘Pasión’ a la plaza de toros de Córdoba

Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La plaza de toros de Córdoba acogió este sábado el espectáculo Credo. La Pasión se hace música, de los Cantores de Híspalis. Credo se presentó en Córdoba como una propuesta artística que toma como eje la religiosidad popular andaluza y sitúa a la música cofrade como hilo conductor del relato.

El espectáculo propuso un viaje sensorial que trasladó al escenario la emoción, el simbolismo y la intensidad que tradicionalmente se viven en las calles durante la Semana Santa.

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