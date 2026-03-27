La UCO exporta flamenco: David Pino dará clases en Carolina del Norte a petición de un alumno de la Cátedra de Flamencología

El cantaor de Puente Genil David Pino, director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, viajará el próximo 8 de abril a Carolina del Norte para realizar una colaboración con el Davidson College University a petición de uno de los alumnos de esta cátedra, que asiste a las clases de forma online. Cabe recordar que la UCO tiene un aula virtual con clases en directo y grabadas que permite la formación a distancia. Este año, la cátedra cuenta con 323 alumnos, de los que prácticamente la mitad pertenecen a la Modalidad Virtual. La procedencia de los inscritos es muy variada. "Vienen de países como México, Argentina Costa Rica, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá, también tenemos matrículas hechas en diversos lugares de España y otros países de Europa", ha indicado Pino.

En este caso, el alumno que ha realizado la invitación se llama Samuel Sánchez, es natural de Huelva y Catedrático de Literatura Medieval, además de profesor de Estudios Hispánicos en la ciudad de Davidson. En Estados Unidos, imparte clases de Literatura Española y más en concreto, de Literatura Andaluza, lo que le llevó a inscribirse en la cátedra de la UCO para ampliar sus conocimientos.

Durante los días que pase en Estados Unidos, el cantaor y profesor dará varias clase sobre Historia del Flamenco y Teoría Musical del Flamenco aprovechando que el alumnado habla español. "Uno de los capítulos que impartiré se centrará en la obra de los artistas flamencos más representativos". Entre ellos, abordará la figura de su maestro y paisano Antonio Fernández Díaz Fosforito, fallecido el año pasado, a la Niña de los Peines, Antonio Mairena y Enrique Morente.

Como colofón a las clases, el viernes 17 de abril ofrecerá un concierto, acompañado a la guitarra por Guillermo Guillén, en una sala del campus que pondrá punto final a la colaboración entre universidades. Pino ha recordado que esta no es la primera vez que viaja a Estados Unidos para formar a alumnos en el extranjero. "En 2024, estuve en una universidad latina de Nueva York, por mediación de otro alumno de la Cátedra, lo que da idea del enorme y creciente interés que despierta el flamenco también en el ámbito académico".