Manuel Roldán, compositor de música cofrade: "Crear estilos diferentes para distintas bandas se consigue siendo un friki de esto y dedicándole todo el día"

Manuel Roldán Roldán lleva la música en la sangre y aunque como compositor ha tocado muchos palos, desde temas flamencos a bandas sonoras junto a autores como Roque Baños, la música cofrade es el espacio en el que conviven su pasión por la creación y su fe, su fuente de inspiración. Fundador de la Banda de la Salud, actualmente dirige la Agrupación Musical Cristo de Gracia en Córdoba.

-¿La música cofrade vive su mejor momento?

-Sí, ha evolucionado tanto... Es un género que está a la orden del día, que lo escucha incluso gente a la que no le gusta la Semana Santa, pero sí la música procesional. Hay programas de televisión dedicados a la música cofrade. Antes, todas las bandas tocábamos las mismas marchas y solo se creaban marchas en las bandas grandes, que eran las que creaban sus marchas y todo el mundo les copiaba. Eso ha cambiado gracias a Dios y hoy en día todo el mundo busca la creatividad, que cada formación tenga estilo propio.

-¿Ha habido algún momento decisivo en esa evolución?

-En Córdoba, la Magna de 2014. Los vídeos de los aficionados de Semana Santa, que cada vez son más profesionales, dieron visibilidad a las bandas de la ciudad y mostraron su evolución de las redes sociales. La innovación está presente en las composiciones y en las bandas, que cada vez tienen músicos con más formación, muchos alumnos de conservatorio que hacen que la evolución técnica de la banda sea mayor.

Hay quien piensa que la banda de música (de palio) al tener viento madera, viento metal, tiene más colores, más calidad, pero no es verdad

-Usted trabaja para ocho bandas en Córdoba y provincia y compone para todas. ¿Cómo se consigue crear un estilo distinto para cada una?

-Siendo un friki de esto como yo y dedicándole todo el día. Desde que me levanto, estoy haciendo arreglos, componiendo, tocando, es una auténtica locura. Se trata de que cada banda tenga identidad propia, eso es lo que yo voy buscando y me baso mucho en las bandas de Cádiz porque cada año hay cosas nuevas.

Manuel Roldán Roldán. / CÓRDOBA

-¿Qué tiene de especial componer música cofrade, qué le inspira?

-A mí me inspira mi fe.

A mí me piden mucho ¡Tú eres Victoria! porque por las redes sociales se le ha dado mucho valor

-Las agrupaciones que acompañan al Cristo suelen ser de trompetas y cornetas y las bandas de música o de palio tienen más instrumentos. ¿Qué diferencia hay entre unas marchas y otras?

-La única diferencia es la instrumentación. Hay quien piensa que la banda de música (de palio) al tener viento madera, viento metal, tiene más colores, más calidad, pero no es verdad. Hoy en día, una composición de agrupación puede ser más complicada que una marcha de banda de música de Font de Anta del año 70. Antiguamente, las marchas de las agrupaciones musicales se componían con una armonía simple y básica, y ahora son verdaderas joyas o bandas sonoras.

-¿Cuál es la obra referente para las bandas?

-Cada una tiene su compositor favorito o su marcha favorita. A mí me piden mucho ¡Tú eres Victoria! porque por las redes sociales se le ha dado mucho valor.

-¿Cabe la fusión con otros géneros?

-Sí, de hecho, Redención, en la Magna, si no me equivoco, tocó con la banda de música. Más fusión que eso... Y con otros géneros, este año yo mezclé música cofrade y flamenco para el vídeo de Fitur.

Las bandas procesionales son una forma de introducir a los niños en la música. Gracias a esto, yo estudié mi carrera y mi máster

-¿Hay afición entre los jóvenes?

-Mucha, la prueba es que la banda que menos gente tiene en Córdoba son 100 personas. Es una forma de introducir a los niños en la música. Gracias a esto, yo estudié mi carrera y mi máster.

-Está en debate los derechos de autor. ¿Ustedes cobran por sus composiciones?

-Hay de todo, pero si una banda cobra por concierto entre 5.000 y 10.000 euros, lo justo es que los compositores cobren su parte, como en todos los géneros musicales.

-¿Cuántos conciertos puede dar una banda al año?

-Entre 20 y 35 conciertos, desde un concierto en una capilla hasta un festival de música cofrade.

-¿Hay mucha competencia entre compositores?

-Entre compositores, no. Entre bandas, sí. Todo el mundo quiere componer para las bandas grandes porque así llegan más encargos porque tienen más renombre y tu música llega más lejos.

-La Agrupación de Cofradías de Córdoba le encargó la marcha oficial del Vía Crucis Magno en 2025, ¿cuántas marchas ha compuesto y cuál es tu última obra?

-Más de 25, la última se llama Soledad, luz eterna, una marcha que he hecho para el 30 aniversario de una agrupación de Granada.

-¿Qué siente cuando una banda interpreta una de tus obras?

-Es como el Nirvana, el paraíso, una maravilla.