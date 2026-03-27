La ESAD celebra el Día Mundial del Teatro con el mensaje de Willem Dafoe y la entrega de los premios 'Córdoba a Escena'

La Escuela Superior de Arte Dramático ESAD Miguel Salcedo Hierro de Córdoba ha celebrado este viernes el Día Mundial del Teatro con una gala en la que además se ha hecho entrega de los premios Córdoba a Escena. Cada 27 de marzo desde 1961, se celebra esta efemérides en recuerdo de la inauguración del festival 'Teatro de las Naciones' en París (1957) con el objetivo de dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La celebración ha contado con la presencia del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás mientras que la actriz cordobesa Marisol Membrillo ha sido la encargada de leer el Mensaje del Día Mundial del Teatro.

Este año, el Mensaje del Día Mundial de Teatro es obra del actor y creador estadounidense, Willem Dafoe. En él, Dafoe reflexiona sobre el mundo actual y cómo las redes sociales y la inteligencia artificial amenazan las relaciones humanas. "Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro", asegura, "en un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones". En su opinión, el teatro consiste en "desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos". Por eso, destaca que "a través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser".

Celebración Día Mundial del Teatro en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. / AJ González

Premios 'Córdoba a Escena'

La gala ha estado coordinada en esta ocasión por Manuel Porras, de la compañía Escena 13, y ha estado trufada de números de teatro, baile, acrobacia y magia preparados para la ocasión por el propio alumnado. Según ha informado Raquel Jurado, directora de la escuela, los premios Córdoba a Escena han consistido en una estatuilla a la que se ha dado un nuevo diseño realizado por el profesor ya jubilado Gobal y ejecutado por el artista Rafael Obrero y la ceramista Gema Muñoz. Los primeros galardones han reconocido el trabajo de personas vinculadas al centro por distintos motivos. María Luque, Ángeles Moya y Estrella Baena (in memoriam), exdirectoras de la ESAD, han recibido el premio porque "ocuparon el puesto en momentos difíciles, de transición del centro, y destacaron por su enorme implicación y compromiso, además de por su valía profesional".

También ha habido premios para egresados que están actualmente en el candelero. En concreto, para Cristina Mediero, "una actriz que está teniendo una carrera meteórica en teatro y audiovisual" y Carlos Aceituno, "director de escena y productor de teatro destacado". La compañía de teatro inclusivo La López, proyecto de la exalumna Laura López, ha recibido también el galardón por su apuesta decidida por la inclusión de todo tipo de perfiles en las artes escénicas. Asimismo, como institución vinculada a la escuela, ha sido reconocida la labor de Fepamic, entidad colaboradora habitual. Por último, la escuela ha rendido un sentido homenaje a la profesora de Canto de la ESAD Eva Blasco, fallecida recientemente, "una persona muy querida por todos que nos ha dejado", ha destacado Raquel Jurado.