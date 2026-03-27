La Diputación de Córdoba llevará artes escénicas y música a la provincia con ‘Cosecha Cultural 2026’

La Diputación de Córdoba llevará a la provincia las artes escénicas, la música y la formación cultural con el catálogo Cosecha Cultural 2026, “un programa consolidado que continúa acercando las artes escénicas, la música y la formación cultural a todos los municipios de la provincia, con especial atención a aquellos de menor población”.

El responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha sido el encargado de dar a conocer unas propuestas, “cuyo objetivo es promover una cultura accesible, diversa y de calidad, que incluye 31 propuestas en una programación pensada para todos los públicos y edades, combinando propuestas contemporáneas con revisiones de grandes clásicos y la adaptación de los espectáculos a distintos espacios”.

En el apartado de teatro se podrá disfrutar de cuatro espectáculos de obras clásicas que pondrán en escena Quijote, de la compañía Pata Teatro; La risa y el verso, protagonizados por Pepe Viyuela y Luis Santana; La Desmetamorfosis, de Ignacio Andreu y La pícara de Cervantes, de Aida Sánchez.

En el apartado de teatro infantil se ha previsto la representación de Calle Rebaño 14, de la compañía Títeres Caracartón; Yo, Tarzán, que correrá a cargo de Festuc Teatre; La verdadera historia de Caperucita Roja, con Búho Teatro y El regreso de Andersen, de la mano de Uno Teatro. El capítulo escénico dedicado al público familiar con teatro de sala incluye diez propuestas con Opereta Flamenca para dos máscaras y una guitarra, que será puesta en escena por la compañía Un Proyecto Corriente; Prohibido echarle cacahuetes al mono, protagonizado por el actor Salva Reina; Justo a tiempo, una propuesta de Síndrome Clown; Corina, con la compañía Teatro para contar Natalia Moya; Closer, con Eva Pedraza y Miguel de Miguel; Íntimo. Confidencias de un prestidigitador, de la mano de MagoMigue; Ea, protagonizado por Julio Fraga; la obra 3 de 40, a cargo de la compañía A rajatabla; El pequeño poni, una propuesta de Zero con Tres y el espectáculo musical Ania, la verdadera historia de Anastasia, que será llevado a escena por la compañía LoKlaro Entertainment.

Espectáculos de magia

Los aficionados a la magia podrán disfrutar de tres espectáculos: La chispa mágica a cargo de Producciones Avanti; Magia cómica con Magic José y Magic Comic del Mago Alúa. La danza contará con una única propuesta, con la puesta en escena de Una pizca de danza, de la compañía Bah Festival.

Asimismo, la lírica será protagonista de los espectáculos Callas, homenaje a una Diva, La rosa de nuestra zarzuela, Lo Speziale, de la Compañía Lírica 1811; a lo que se unen otras obras musicales como Broadway Classical Melodies y Acento andaluz con José Manuel Cuenca al piano, Almudena Roca al cante y Cristina Pedrosa al baile. Completa el apartado musical la obra Tour Otherwise de la compañía Onfive. La formación contempla los talleres ‘Stop Motion’ a cargo de Coke Riobóo; Talleres de circo, con Alas Escuela de Circo y el Taller de interpretación ante la cámara, a cargo de Marisol Membrillo y Edgar Burgos.

“El teatro ocupa un lugar central dentro del programa, destacando por la diversidad de lenguajes escénicos, al que se unen propuestas de teatro familiar para todos los públicos mediante espectáculos de títeres, teatro de objetos y narrativas visuales que combinan entretenimiento y reflexión, contribuyendo a la creación de nuevos públicos”, ha indicado Duque. Así, “la programación escénica se completa con propuestas de humor, monólogos y formatos híbridos donde confluyen el clown, la comedia y el teatro contemporáneo, a lo que se unen espectáculos de magia, que volverán a formar parte del ciclo”, ha señalado el diputado.

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Del ámbito musical, Duque ha subrayado que incluye "una selección de carácter eminentemente lírico, consolidando la música como uno de los ejes fundamentales del programa”. Por otra parte, el diputado ha señalado que “la danza contemporánea también tiene su espacio con propuestas concebidas para entornos no convencionales, favoreciendo el diálogo entre el arte y el contexto cotidiano de los municipios”. Duque ha concluido haciendo referencia al apartado formativo, “que incluye talleres dirigidos tanto al público general como a colectivos específicos, fomentando la participación activa, la creatividad y el acercamiento a distintos lenguajes artísticos”.