El músico Paco Damas presentará su proyecto sobre voces femeninas silenciadas en Iznájar el 18 de abril

El músico y poeta Paco Damas recalará el sábado 18 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba) para presentar su proyecto Mujeres de alma y versos. A las 21.00 horas, y con entrada libre hasta completar aforo, el artista granadino devolverá el nombre y la palabra a las voces femeninas que la historia pretendió silenciar. Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Iznájar, supone un hito fundamental en su itinerario de restitución ética, una travesía que recorre diversas geografías españolas durante esta primavera para sembrar una estela de memoria y libertad a través de la cultura.

Paco Damas vuelve así a convertir la melodía en un acto de justicia y la palabra en un refugio para la conciencia. El artista, reconocido por su labor incansable como músico por la paz, propone en Iznájar "un viaje que transita por la rebeldía y la lucidez de aquellas autoras que hicieron de la literatura su libertad". Se trata, afirma, de "un abrazo colectivo donde la música se erige como la herramienta capaz de visibilizar la igualdad y la concordia, rescatando del olvido los versos que el tiempo pretendió sepultar bajo el aire andaluz de este emblemático rincón cordobés".

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Esta cita en Iznájar forma parte de un compromiso firme con la visibilidad femenina que el cantautor despliega por diversas localidades de España. En cada parada, la propuesta se mantiene fiel a su esencia: "ofrecer un cancionero urgente que lucha contra el olvido y la violencia de género, devolviendo la palabra a quienes la historia arrebató el sombrero, pero nunca el talento".