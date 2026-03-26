Cultura en Córdoba
El músico Paco Damas presentará su proyecto sobre voces femeninas silenciadas en Iznájar el 18 de abril
En la Plaza del Ayuntamiento de Iznájar, el autor ofrecerá un concierto rescatando versos olvidados contra la violencia de género
El músico y poeta Paco Damas recalará el sábado 18 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba) para presentar su proyecto Mujeres de alma y versos. A las 21.00 horas, y con entrada libre hasta completar aforo, el artista granadino devolverá el nombre y la palabra a las voces femeninas que la historia pretendió silenciar. Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Iznájar, supone un hito fundamental en su itinerario de restitución ética, una travesía que recorre diversas geografías españolas durante esta primavera para sembrar una estela de memoria y libertad a través de la cultura.
Paco Damas vuelve así a convertir la melodía en un acto de justicia y la palabra en un refugio para la conciencia. El artista, reconocido por su labor incansable como músico por la paz, propone en Iznájar "un viaje que transita por la rebeldía y la lucidez de aquellas autoras que hicieron de la literatura su libertad". Se trata, afirma, de "un abrazo colectivo donde la música se erige como la herramienta capaz de visibilizar la igualdad y la concordia, rescatando del olvido los versos que el tiempo pretendió sepultar bajo el aire andaluz de este emblemático rincón cordobés".
Esta cita en Iznájar forma parte de un compromiso firme con la visibilidad femenina que el cantautor despliega por diversas localidades de España. En cada parada, la propuesta se mantiene fiel a su esencia: "ofrecer un cancionero urgente que lucha contra el olvido y la violencia de género, devolviendo la palabra a quienes la historia arrebató el sombrero, pero nunca el talento".
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario