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El Palacio de Viana acoge la entrega de premios y exposición del certamen de pintura rápida 'Córdoba y sus patios'

El artista granadino Adrián Marmolejo ha sido galardonado con el primer premio del concurso de pintura rápida, mientras los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado obtuvieron el segundo y tercer puesto

Jaime Jurado, durante el concurso de pintura rápida en el Palacio de Viana.

Jaime Jurado, durante el concurso de pintura rápida en el Palacio de Viana. / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Fundación Kutxabank celebrará este viernes 27 de marzo el acto de entrega de premios e inauguración de la exposición del certamen de pintura rápida Córdoba y sus patios. El evento se desarrollará a las 12 horas en la Sala Polivalente del Palacio de Viana, escenario que vuelve a consolidarse como referente del apoyo al arte y al patrimonio cordobés.

En esta edición, el jurado ha otorgado el primer premio al artista granadino Adrián Marmolejo. Los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado han obtenido el segundo y tercer premio, respectivamente.

Doce obras seleccionadas para la exposición

La muestra que se inaugura este viernes está integrada por una selección de 12 obras, elegidas entre todas las piezas que se crearon en directo durante la jornada del concurso. Esta exposición ofrece al público una oportunidad única de admirar diferentes estilos y técnicas que interpretan la luz y la arquitectura de los patios cordobeses desde una mirada contemporánea.

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La exposición permanecerá abierta al público en el Palacio de Viana hasta el próximo 12 de abril.

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