El cuadro 'Retrato de la amiga de Torres Arias' de Romero de Torres se vende por 110.700 euros

Si el martes dábamos cuenta de que Samaritanas se exhibirá en el Museo de Bellas Artes de Valencia después de haberla adquirido el Estado, este jueves es el turno de Retrato de la amiga de Torres Arias, otra obra del pintor cordobés Julio Romero de Torres que ha pasado a manos de un coleccionista privado. El cuadro ha sido adjudicado por la madrileña casa Durán Subastas a un particular por un precio de salida 90.000 euros, que con las tasas se ha ido finalmente a 110.700 euros.

La amiga de Torres Arias salió a subasta en 2008 en la londinense Sotheby's, pero entonces no llegó a venderse probablemente por ser aquel el inicio de la crisis económica. El cuadro terminó depositándolo en Durán Subastas un particular y se ha sacado esta semana a subasta con el mismo precio de 2008 y mejor suerte.

'La amiga de Torres Arias'

Retrato de la amiga de Torres Arias es un cuadro de Romero de Torres de 90 x 100 cm realizado al óleo y temple sobre lienzo del que existe poca documentación. Ignacio Rubio, de la casa de subastas Durán, ha agradecido la colaboración de Mercedes Valverde para la catalogación de esta obra y de todas las del pintor cordobés que han subastado, como el Retrato de Teresita Inclán. La revista Ars Magazine destaca, precisamente, la capacidad de Durán de sacar al mercado lienzos de calidad del cordobés, como ocurrió el pasado mes de junio con el Retrato de María de la Concepción Luque Álvarez, 1925 o en marzo con Retrato de la Señorita Berot, entre otros.

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Desde la casa de subastas subrayan la originalidad de esta pintura de Romero de Torres y la singularidad de la musa retratada, una alemana de tez blanca y cabellos rubios, en las antípodas de las mujeres pintadas por el artista cordobés que sublimó la belleza morena de la mujer de su época. La amiga de Torres Arias aparece retratada en el cuadro con atributos de la España del momento, mantilla y joyas incluidas (pendientes largos y amplio collar de perlas), y enmarcada en el personal paisaje del pintor de La chiquita piconera.