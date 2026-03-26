La Semana Santa, y el Domingo de Ramos, se imponen a una agenda de ocio a ralentí este finde en Córdoba

La Semana Santa arranca este fin de semana en Córdoba con las hermandades de vísperas del Sábado de Pasión y la eclosión del Domingo de Ramos con siete hermandades en la calle. Dos citas que congregarán a decenas de miles de cordobeses en la calle y que marcan el paso a la oferta de ocio y cultura de la capital, que rebaja su número de propuestas, sabedora de que el interés va a estar en otros puntos de la ciudad.

Así, con la excepción de una obra teatral el Viernes de Dolores, y el concierto de Cantores de Híspalis en la Plaza de Toros, las salas de conciertos serán las encargadas de compensar la escasez de propuestas culturales del 27 al 29 de marzo.

'El día del Watusi’ en el Gran Teatro

La novela que consagró al Premio Nadal Francisco Casavella llega este viernes 27 de marzo, Día del Teatro, a las tablas del Gran Teatro de Córdoba con adaptación y dirección de Iván Morales. ‘El día del Watusi’ es el retrato alucinado, rítmico y místico de la Transición Española vista desde los ojos y el corazón de los que no salieron en la foto, una misa pagana dedicada a todos y todas las que cayeron en el camino. La cita, con función accesible, es a las 20.00 horas, con entradas a la venta aquí.

Cartel de 'El día del watusi' / CÓRDOBA

Humor cofrade en el Teatro Góngora

El sábado 28 de marzo será el turno del humor cofrade en el Teatro Góngora, donde se representará Función principal… ¡Yo creo que salimos!, el espectáculo teatral de El Palermasso, la popular webserie creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido en 2016.

La propuesta ha agotado ya todas sus localidades, confirmando el tirón de una fórmula que conecta con el público a través de la sátira y el universo de las hermandades de Semana Santa. Sobre el escenario estarán Antonio Garrido, Juanma Lara, José Luis Penella Blis e Isidro Pillín, que dan vida a 4 hombres de barrio, marcados por el fracaso en distintos ámbitos de su vida adulta, pero decididos a cumplir una aspiración compartida: formar parte de la junta de gobierno de una cofradía.

El ‘Credo’ de Cantores de Híspalis

Cantores de Híspalis llega a la Plaza de Toros de Córdoba este sábado con Credo. La Pasión se hace música, un ambicioso espectáculo escénico que ha recorrido distintos puntos de Andalucía durante la Cuaresma de 2026.

Credo se presenta como una propuesta artística que toma como eje la religiosidad popular andaluza y sitúa a la música cofrade como hilo conductor del relato. El espectáculo propone un viaje sensorial que traslada al escenario la emoción, el simbolismo y la intensidad que tradicionalmente se viven en las calles durante la Semana Santa.

Salas de conciertos

Programa doble en la Sala Impala con citas musicales este fin de semana. El viernes 27, ‘Arizona Baby’ presenta su gira ‘Salvation’, una cita para los amantes del rock con raíces, del folk bien trenzado y de la psicodelia elegante. Y el sábado 28, Paula Mattheus llega a Córdoba con su gira Todo Lo Alto Que Quiera. Un concierto en vivo para disfrutar de su manera singular de narrar y cantar historias, fusionando la energía y la emoción que distinguen sus presentaciones.

Por su parte, la Sala Ambigú de la Axerquía recibe este sábado a Berrinches, una banda ‘All Stars’ granadina que ofrece versiones «gourmet» de punk-rock, garaje y new wave. El quinteto reúne a figuras legendarias: Banin Fraile (Los Planetas, Carolina Durante), el guitarrista Juan Codorníu (Lagartija Nick, Omega), el vocalista Monago Tornado (Los Harakiri), el bajista Ángel Doblas (TNT, 091) y el percusionista Antonio Pelomono.

‘Concierto de Pasión’ en La Merced

La Coral Fundación Miguel Castillejo presenta un concierto sacro en el Palacio de la Merced que recorre algunas de las obras más profundas y conmovedoras del repertorio clásico, en el marco de la Semana Santa 2026. La cita es el viernes 27, a las 20.00 horas, y con entrada libre hasta completar aforo.

‘Anda jaleo’, recital benéfico

La Fundación Caja Rural del Sur acoge un concierto a beneficio de ACOGER, la Asociación cordobesa de jugadores en rehabilitación, con la soprano Ana Moya y el quinteto de metales ‘Córdoba Bell Brass’. El viernes 27, a las 20.00 horas.

‘Tramos de Cuaresma’ en la Fundación Cajasol

La Cuaresma cordobesa se despide con una doble propuesta cultural que mira al pasado y, al mismo tiempo, se abre a nuevas formas de creación. La Fundación Cajasol en Córdoba ha inaugurado las dos exposiciones que ponen el broche final al ciclo 'Tramos de Cuaresma' en la capital: el Memorial Juan Luis Seco. 44 Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Córdoba y 'Dioramas de Pasión', una muestra que recrea escenas de la Pasión de Cristo mediante impresión 3D.

Ambas exposiciones pueden visitarse en su sede de Ronda de los Tejares, 32, y permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de abril con entrada libre, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Córdoba. Fundación Cajasol, tendrá lugar la inauguración de las exposiciones «Memorial Juan Luis Seco. XLIV concurso de fotografía de la Semana Santa de Córdoba» y «Dioramas de Pasión» El acto contará con la presencia de D. Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol, D. Manuel Murillo, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y D. Javier Barcones, presidente de la Asociación de Belenistas. / Manuel Murillo

Semana Santa en Córdoba

Dos citas para los cordobeses y los cofrades este fin de semana en Córdoba con las procesiones del Sábado de Pasión y del Domingo de Ramos.

El Rescatado luce en la tarde de Domigo de Ramos / FRANCISCO GONZÁLEZ

Sábado de Pasión

El preámbulo a la Semana Santa de Córdoba llega el sábado 28 de marzo, Sábado de Pasión, con las procesiones de las hermandades de vísperas. Esa tarde, previa al Domingo de Ramos, cuatro hermandades recorrerán las calles de Córdoba en distintos barrios de la capital: la hermandad de la O, Traslado al Sepulcro, Cristo de las Lágrimas y La Sangre.

Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo es Domingo de Ramos, el punto de arranque de la Semana Santa de Córdoba. La Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.