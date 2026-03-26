El Centro de Arte Rafael Botí en Córdoba expone obras de mujeres que han sufrido violencia de género

La fuerza del arte como refugio, reparación y voz colectiva vuelve a abrirse paso en el Centro de Arte Rafael Botí, donde una exposición reúne por primera vez las obras creadas en las dos primeras ediciones del proyecto Inspira. Arte para la vida, una iniciativa centrada en el acompañamiento a mujeres que han vivido violencia de género a través de procesos creativos.

Según ha informado la Diputación, la muestra recoge los trabajos desarrollados en las propuestas Cerrando el círculo y La mesa tendida, impulsadas por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí junto al colectivo Inspira. Arte para la vida. La exposición nace con la intención de consolidar un proyecto que une arte, sensibilización y acompañamiento desde una mirada “humana, colectiva y transformadora”.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno, ha subrayado la continuidad de esta iniciativa. “Hoy es un día importante para la unión de Inspira, porque damos continuidad a algo que comenzamos hace ya dos años y que, lejos de quedarse en un momento puntual, sigue creciendo, tomando forma y abriéndose camino”, ha señalado.

Moreno ha insistido además en que “hoy demostramos que Inspira no se quedó solo en el 25N. Que no nació para ser una acción aislada, ni una respuesta limitada a una fecha concreta del calendario. Inspira sigue adelante, se consolida y trasciende”.

Arte frente a la violencia de género en Córdoba

La diputada ha destacado que esta exposición es también una prueba del valor de los procesos compartidos. En sus palabras, “el trabajo realizado deja huella” y evidencia que el arte puede convertirse en “una herramienta real de reparación, de dignidad y de transformación social”.

En este sentido, Moreno ha puesto el foco en una de las claves del proyecto: la suma de ámbitos distintos en torno a un objetivo común. “Aquí hay cultura, sí, pero también hay salud, igualdad, universidad, intervención social, compromiso institucional y ciudadanía”, ha afirmado. Para la responsable provincial, esa colaboración demuestra que cuando “ponemos el cuidado y la escucha en el centro” se pueden construir respuestas transformadoras frente a una realidad tan compleja como la violencia machista.

La primera edición, ‘Cerrando el círculo’, utilizó la poesía y el bordado para ayudar a nombrar experiencias vividas y dar forma a un gran tapiz colectivo de ocho por dos metros. La segunda, ‘La mesa tendida’, trasladó ese acompañamiento a la cerámica, el dibujo y la palabra, con la creación de una vajilla común como símbolo de renacer y de recuperación del lugar propio.

Un proyecto que va más allá de la exposición

Además de las obras ahora expuestas en el Centro Botí, cada edición del proyecto incorpora una jornada de encuentro y reflexión sobre los principales retos sociales en materia de violencia de género. En 2025, el debate se centró en las nuevas formas de violencia y en los procesos de reconstrucción emocional. En 2024, la jornada repasó los servicios ofrecidos por instituciones y asociaciones, además de abordar cómo distintas disciplinas artísticas se enfrentan a esta realidad.

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Con esta muestra, la Diputación de Córdoba refuerza una línea de trabajo que busca no solo visibilizar el impacto de la violencia de género, sino también abrir espacios de escucha, reconocimiento y reconstrucción para las mujeres. La exposición convierte el arte en un lenguaje compartido para sanar, pero también en una invitación a toda la sociedad cordobesa a implicarse en una respuesta colectiva frente a esta lacra.