La cantaora Laura Reyes y el guitarrista Antonio Niño llevarán a Rute su flamenco este sábado

La joven cantaora flamenca Laura Reyes actuará este sábado 28 de marzo a las 21.30 horas en la Peña Flamenca de Rute, acompañada del guitarrista Antonio Niño. La cantaora, de 19 años y de ascendencia ruteña, tiene una sólida formación musical, tanto flamenca como clásica. En la primera disciplina destacan sus estudios en el Conservatorio Profesional Arturo Soria de Madrid de la mano del cantaor Paco del Pozo, ganador de la Lámpara Minera de la Unión.

Además, Laura Reyes colabora como corista con grandes figuras del flamenco como Israel Fernández, con el que ha actuado en varias ocasiones en Madrid y Toledo; o Ángeles Toledano, a la que ha acompañado por toda la geografía nacional y fuera de nuestras fronteras, en el Festival Flamenco de Nimes. Asimismo, ha trabajado con artistas que fusionan el flamenco con otros géneros, como Abraham Mateo, con el que actuó en el especial de Televisión Española la pasada Nochebuena o en su concierto de enero de este año en el Movistar Arena de Madrid. También ha colaborado en numerosas ocasiones con Luli Bono, una artista emergente que combina el flamenco con el soul, el hip hop o el pop.

Trayectoria en solitario

En su trayectoria como artista flamenca en solitario destaca su participación en el Festival Flamenco de La Elipa de este año, con un espectáculo en el que realizó un recorrido musical desde el cante jondo más esencial hasta las últimas expresiones del flamenco. Además, ha actuado en Toledo, en la Peña Cultural Flamenca El Quejío y, en Madrid, en la Peña Duende de la capital y en la de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, donde estuvo acompañada del guitarrista Pepe Núñez.

El guitarrista Antonio Niño, nacido en Madrid en 2003, también destaca por su extensa formación musical. Actualmente, está finalizando los estudios superiores de guitarra en el Real Conservatorio de Música de Madrid bajo la tutela de Miguel Trápaga. El joven artista ha sido galardonado en varios concursos internacionales de guitarra, incluyendo el Concurso Internacional de Guitarras Alhambra en Valencia; el Festival Internacional de Guitarra José Tomás de Petrer (Alicante); el Festival Internacional de Guitarra de Madrid y el Festival Internacional de Guitarra de Coria (Cáceres). En Rute, los dos artistas abordarán los diferentes estilos flamencos aportando su impronta y sensibilidad personal.