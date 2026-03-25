Montilla acogerá el estreno nacional del homenaje a Rocío Dúrcal protagonizado por su hija

El Teatro Garnelo de Montilla acogerá el próximo 2 de octubre el estreno nacional de Inolvidable. Rocío Dúrcal, una comedia musical protagonizada por Carmen Morales que rinde homenaje a su madre coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento.

Un homenaje emocional sobre el escenario

La propuesta escénica, que contará con una segunda función el 3 de octubre, se presenta como un recorrido emocional por la vida y legado de Rocío Dúrcal, combinando música, memoria y ficción en un formato concebido por el dramaturgo Juan Carlos Rubio, en el que la propia Carmen Morales se interpreta a sí misma.

La teniente de alcalde Lidia Bujalance destacó el impacto cultural del proyecto, subrayando que se trata de un homenaje a una figura internacional desde la mirada de su hija. En la misma línea, la concejala de Cultura, Soledad Raya, puso en valor que Montilla sea el punto de partida de esta producción.

Montilla, inicio de una gira nacional

El origen del montaje surge de una conversación entre Juan Carlos Rubio y Carmen Morales, con la intención de abordar no solo la figura de la artista, sino también temas como la familia, la memoria y el paso del tiempo. La obra incorpora además nuevas versiones de los grandes éxitos de la cantante.

La producción recorre la trayectoria de Rocío Dúrcal, una de las artistas más reconocidas de la música y el cine español, con una carrera internacional consolidada especialmente en México y reconocida con premios como el Grammy Latino a la excelencia musical.

Con este estreno, Montilla se convierte en epicentro cultural y punto de partida de un espectáculo que reivindica el legado artístico de una cantante cuya huella sigue viva en varias generaciones.