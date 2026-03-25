Las figuras más relevantes de la música indie desfilan por la alfombra roja de los Premios MIN en Córdoba

Córdoba acoge este jueves la 18 edición de los Premios de la Música Independiente (MIN), una cita que desde primera hora de la tarde ha convocado a los artistas invitados a la gala a las puertas del Gran Teatro, donde tendrá lugar la entrega de los galardones a partir de las 21 horas. Ante la mirada de sorpresa de algunos cordobeses, que han tenido que leer el letrero del photocall para enterarse de lo que estaba pasando en el Bulevar Gran Capitán, los músicos nominados han ido pasando por la alfombra roja, junto a la que se ha instalado una carpa donde tomar un refrigerio y encontrarse con el resto de invitados antes de entrar en la sala. "No hemos venido a ver a nadie en concreto, hemos pasado por aquí y nos hemos quedado para ver si conocemos a alguien", confesaban unas jóvenes apostadas con sus móviles. Otros artistas como el artista y cantautor venezolano Franco Saudade, invitado a la fiesta, han preferido calentar motores en los bares de alrededor. "Estoy encantado de estar aquí, no estoy nominado así que vengo a conocer y a disfrutar de este evento", confesaba antes de entrar.

También se ha visto a Ivan Melon Lewis, nominado a mejor Álbum de Jazz por Luces y sombras, artista conocido en Córdoba, donde ha ofrecido más de un concierto en el Palacio de Viana, que ha estado acompañado por miembros de la Fundación Kutxtabank. Antes de entrar, Ivan Melon Lewis se mostraba muy contento: "Estar nominado supone un espaldarazo para mi carrera, lo agradezco de corazón con humildad y con ilusión porque es una muestra de apoyo, de ánimo, de que el público y la gente que te sigue está pendiente de lo que haces y los artistas nos debemos a nuestro público".

Alfombra roja de los Premios de la música independiente MIN en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Aunque no hay colas de fans arremolinadas en la puerta del teatro para pedir a los artistas la clásica foto selfie, algunos como Rufus T. Firefly, que llevan veinte años al pie del cañón haciendo lo que mejor se les da hacer, han sido recibidos con la cámara de uno de sus seguidores más fieles, Richard Pérez, que no ha podido resistirse a abrazarlos. "Vengo de Madrid para verlos a ellos y a Vera Fauna", ha confesado, "soy fan total". Víctor Cabezuelo, líder de la banda, ha confesado antes de pasar a la alfombra roja: "Me tomo muy en serio la independencia y aunque llevamos muchos años en esto nunca nos habíamos presentado porque no soy muy de este tipo de eventos, pero la verdad es que también es bonito que te reconozcan por tu trabajo". Ellos serán una de los que actúen esta noche. "Tocaremos El principio de todo, uno de los temas del último disco Todas las cosas buenas", ha adelantado.

Çantamarta, la banda venezolana-andaluza que esta noche actúa en la gala, ha expresado su alegría por tocar en un escenario que consideran especial dentro de una ciudad muy importante para ellos. "Estamos muy contentos y felices de poder tocar aquí", aseguran Omar, Benito y Luislo, destacando además la especial conexión de la banda con el sur. Omar es cordobés, lo que añade un punto especial a la actuación. Entre bromas, se define como un "detective de cordobeses", asegurando que el acento es inconfundible y "nunca falla" a la hora de identificar a alguien de la tierra. Para el grupo, regresar es siempre "una experiencia bonita y gratificante", no solo por lo musical, sino también por lo personal. De hecho, han aprovechado su estancia para disfrutar de unos días de descanso en la ciudad. Durante su actuación, la banda interpretará Si no te hubiera conocido uno de los temas de su último EP No me olvides. Además, contarán con una colaboración especial: un coro formado por la Escuela de Arte Escénica de Málaga, que aportará una dimensión extra al directo.

El escenario del Gran Teatro, que ya acogió el año pasado la gala de los Premios Carmen de la Academia andaluza del Cine, se transforma de nuevo para acoger a las principales figuras de la música indie. La influencer gallega Tamara García y la actriz y comunicadora malagueña Masi Rodríguez harán las veces de maestras de ceremonias. Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes pondrán el punto musical en directo a la noche.

Nominados de todos los géneros

Carlos Ares, Valeria Castro, Kiko Veneno, Repion, Rufut T. Firefly, Zahara, Sanguijuelas del Guadiana, Queralt Lahoz, Cala Vento, Merina Gris, Vera Fauna, Quique González, Depresión Sonora, Nacho Vegas, La bien querida, Siloé (que actuará en julio en el Festival de la Guitarra de Córdoba), María Toro, El Nido, Lia Kali, Ivan Melon Lewis, Anna Urpina son algunos de los artistas y bandas nominadas que se espera que desfilen por la alfombra roja. Carlos Ares y Valeria Castro parten como favoritos con seis nominaciones cada uno, seguidos por Repion y Rufus T. Firefly con cinco nominaciones y Sanguijuelas del Guadiana (que estará también este verano en el Festival de la Guitarra con los Aslándticos) y Zahara con cuatro cada uno.

Alfombra roja de los Premios de la música independiente MIN. / A.J. González

Los músicos internacionales estarán representados por Silvana Estrada, Hayley Williams, Perfume Genius, Pulp o Big Thief, nominados al premio Mejor Artista Internacional. También habrá reconocimientos para el mejor álbum en catalán, el mejor hecho en euskera y el mejor en gallego.

La gran Ana Curra, líder de la banda Parálisis Permanente y estandarte de la música independiente, recibirá esta tarde el Premio de Honor de los MIN.

Además del mejor Álbum de Rock, de Música de Raíz, Pop y de Jazz, los Premios MIN entregan un premio al mejor Álbum de Flamenco, en el que están nominados José de los Camarones, Kiko Veneno, Laura Vital, Rocío Marquez y Pedro Rojas Ogáyar y Rubio de Pruna y premio al mejor Álbum de Clásica, categoría en la que compiten Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz, Anna Urpina, Concerto 1700, Jospe Colom y Javier Laso y la Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno.

Los premios MIN están organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFI), una asociación sin ánimo de luco que representa a sellos y artistas independientes del panorama nacional e internacional, y por primera vez se entregan en Andalucía. Todos estos músicos, llamados renovar la música, forman parte de un sector que, a juzgar por las más de 1.800 candidaturas presentadas este año, está en auge y goza de muy buena salud.

Los galardones buscan reconocer el talento independiente y darles la visibilidad que merecen. La música independiente o música indie se define por la producción y distribución autónoma, fuera de los circuitos de las grandes discográficas y como tal, es más artesanal en su producción y tiene, o al menos, eso se espera de ella, una mayor carga de libertad creativa.

En total, se entregarán 21 premios no solo a los mejores artistas, canciones, álbumes, mejor letra o mejor directo sino a categorías técnicas como mejor Producción Musical, mejor Diseño Gráfico, mejor Grabación de Electrónica y de Músicas Urbanas. También habrá un premio del Público al que están nominados Cas de Rojas, Siloé, Cepeda, Brock Ansiolítiko y Olvido Lanza. La gala se podrá seguir en streaming a través de Radio 3 y la web de RTVE.