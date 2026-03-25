Ana Curra: "La música independiente en este país ha crecido mucho, pero el músico sigue siendo el eslabón más pequeño, el más perdido, frágil y vulnerable"

Ana Curra, figura imprescindible de la contracultura española y una de las voces más singulares surgidas a finales de los años 70 de la Movida Madrileña, recogerá esta noche en Córdoba el Premio de Honor de la Música Independiente. Cantante, compositora y teclista clave en la historia del rock y el pop oscuro en España, su trayectoria ha estado marcada por la libertad creativa, la autoexigencia y una fidelidad absoluta a la música al margen de las modas y de la industria. Antes de acceder al Gran Teatro con el resto de invitados, ha respondido a algunas preguntas para Diario CÓRDOBA.

-¿Qué supone para usted recibir el Premio de Honor que hoy le va entrega el mundo de la música independiente?

-Bueno, joder, un premio que viene de la música independiente, algo que me toca tan de cerca, es muy importante para mí porque he sido independiente desde pequeña, el primer sello independiente de este país lo creé yo y he seguido como independiente hasta hace dos meses que salió mi último disco, autoeditado e independiente absolutamente. Supongo que tengo que estar contenta y agradecida, porque de alguna manera es un reconocimiento a mi trayectoria. Yo soy una empecinada de la libertad, de la independencia y de la música. Y bueno, esto es una carrera de fondo, de largo recorrido y estoy muy agradecida. Es muy duro, o sea, no engaño. No engaño a nadie, no quiero decir que esto sea un camino de rosas, porque no lo es. Hay que ser muy voluntarioso y estar muy tocado, con una pedrada muy gorda en tu cabeza, ser absolutamente adicta a los tonos y a las armonías y a los ritmos, tener un vínculo muy grande con ese lenguaje. La música independiente en este país ha crecido mucho, pero el músico sigue siendo el eslabón más pequeño, el más perdido, frágil y vulnerable.

-¿Ha notado una evolución desde que empezó en plena Movida Madrileña?

-No, es igual. Vamos a ver, ha cambiado la industria, hay mucha más infraestructura y mucho más entorno que se dedica a esto, pero el músico sigue siendo el eslabón más débil cuando debería ser todo lo contrario, porque toda esta industria no crece porque vive de ese eslabón. Y realmente yo estoy muy en contacto con la gente que está ahí, en el día a día, en los locales de ensayo, empezando, continuando, aguantando, y no es nada fácil. Entonces muchas veces sí que lo pienso, que hay que decirlo alto y claro, que los músicos tenemos muchas necesidades, que es verdad que somos muy voluntariosos y que por la música hacemos cualquier cosa, hacemos sacrificios, pero mucha gente lo deja por el camino.

-¿Alguna vez la han intentado "domesticar"?

-Sí, alguna vez.

-¿Nunca sintió la tentación de rendirse?

-Sí, y tuve una experiencia con Hispavox, una multinacional y te digo una cosa, que no me fue tan mal, porque en esto hay de todo, como en todas partes, hay independientes e independientes. Hay gente que curra bien y gente que no curra bien. Y las cosas hay que decirlas. Entre los independientes, hay pececillos pequeños que en cuanto pueden se comen al de al lado.

-¿Le va a dedicar el premio a alguien?

-A mi madre.