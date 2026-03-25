Arte
Adrián Marmolejo gana primer premio del concurso de pintura rápida 'Córdoba y sus patios' de Kutxabank
La exposición de las obras ganadoras y otras seleccionadas estará abierta al público hasta el 12 de abril en el Palacio de Viana
El granadino Adrián Marmolejo ha ganado el concurso de pintura rápida Córdoba y sus patios organizado por la Fundación Kutxabank que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Palacio de Viana.
La Fundación Kutxabank ha dado a conocer este miércoles el fallo del jurado. El primer premio, dotado con 3.000 euros. Asimismo, los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado han obtenido el segundo y el tercer premio, dotado con 2.000 euros y 1.000 euros, respectivamente.
La entrega de los galardones se celebrará este viernes, 27 de marzo, a las 12.00 horas en la sala polivalente del Palacio de Viana.
Exposición en Viana
Las obras ganadoras se exhibirán en una exposición ubicada en este mismo espacio, junto a otras obras seleccionadas, hasta el 12 de abril. Junto a los ganadores en la edición de este año, expondrán también sus obras Marta Fernández, Eduardo Gómez, Juan Lucena, Carlos Montero, Daniel Lavado, Federico Plasencia, José María Sánchez, Cristobal León y Alfonso Buendía.
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
- La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel
- Un hombre de 42 años, herido grave en un accidente en la carretera A-339 en Priego