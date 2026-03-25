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Adrián Marmolejo gana primer premio del concurso de pintura rápida 'Córdoba y sus patios' de Kutxabank

La exposición de las obras ganadoras y otras seleccionadas estará abierta al público hasta el 12 de abril en el Palacio de Viana

Concurso de pintura rápida en el Palacio de Viana.

Concurso de pintura rápida en el Palacio de Viana. / Chencho Martínez

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El granadino Adrián Marmolejo ha ganado el concurso de pintura rápida Córdoba y sus patios organizado por la Fundación Kutxabank que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Palacio de Viana.

La Fundación Kutxabank ha dado a conocer este miércoles el fallo del jurado. El primer premio, dotado con 3.000 euros. Asimismo, los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado han obtenido el segundo y el tercer premio, dotado con 2.000 euros y 1.000 euros, respectivamente.

Obra ganadora del primer premio del concurso de pintura rápida de la Fundación Kutxabank.

Obra ganadora del primer premio del concurso de pintura rápida de la Fundación Kutxabank. / CÓRDOBA

La entrega de los galardones se celebrará este viernes, 27 de marzo, a las 12.00 horas en la sala polivalente del Palacio de Viana.

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Las obras ganadoras se exhibirán en una exposición ubicada en este mismo espacio, junto a otras obras seleccionadas, hasta el 12 de abril. Junto a los ganadores en la edición de este año, expondrán también sus obras Marta Fernández, Eduardo Gómez, Juan Lucena, Carlos Montero, Daniel Lavado, Federico Plasencia, José María Sánchez, Cristobal León y Alfonso Buendía.

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