Adrián Marmolejo gana primer premio del concurso de pintura rápida 'Córdoba y sus patios' de Kutxabank

El granadino Adrián Marmolejo ha ganado el concurso de pintura rápida Córdoba y sus patios organizado por la Fundación Kutxabank que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Palacio de Viana.

La Fundación Kutxabank ha dado a conocer este miércoles el fallo del jurado. El primer premio, dotado con 3.000 euros. Asimismo, los cordobeses Miguel Repollés y Jaime Jurado han obtenido el segundo y el tercer premio, dotado con 2.000 euros y 1.000 euros, respectivamente.

Obra ganadora del primer premio del concurso de pintura rápida de la Fundación Kutxabank. / CÓRDOBA

La entrega de los galardones se celebrará este viernes, 27 de marzo, a las 12.00 horas en la sala polivalente del Palacio de Viana.

Chencho Martínez

Exposición en Viana

Las obras ganadoras se exhibirán en una exposición ubicada en este mismo espacio, junto a otras obras seleccionadas, hasta el 12 de abril. Junto a los ganadores en la edición de este año, expondrán también sus obras Marta Fernández, Eduardo Gómez, Juan Lucena, Carlos Montero, Daniel Lavado, Federico Plasencia, José María Sánchez, Cristobal León y Alfonso Buendía.