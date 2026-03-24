El Gran Teatro de Córdoba acoge este viernes 'El día del Watusi' con una función accesible

La cultura escénica pisa fuerte este fin de semana en Córdoba con teatro accesible y humor cofrade a lleno completo. La agenda del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) llevará al Gran Teatro este viernes 27 de marzo la representación de El día del Watusi, una adaptación de la novela de Francisco Casavella que contará con función accesible para personas con discapacidad auditiva y visual. Un día después, el Teatro Góngora recibirá a El Palermasso con su espectáculo Función principal… ¡Yo creo que salimos!, para el que ya no quedan localidades.

Según ha informado el IMAE, las entradas para El día del Watusi y para el resto de espectáculos continúan disponibles a través de la web teatrocordoba.es, en la taquilla del Gran Teatro y en la aplicación oficial de Teatros de Córdoba.

La representación del viernes coincide, además, con la conmemoración del Día Mundial del Teatro, una fecha simbólica para una propuesta que sitúa sobre el escenario una mirada intensa, rítmica y simbólica sobre la Transición española. La adaptación está firmada por Iván Morales y será interpretada por Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura y Artur Busquets.

Teatro accesible en el Gran Teatro de Córdoba

Uno de los aspectos más destacados de esta cita es su carácter de función accesible, dentro de la línea que el IMAE viene impulsando para facilitar el acceso a las artes escénicas a todos los públicos.

Las personas que lo necesiten podrán disponer en sala de distintas herramientas de apoyo al seguimiento de la obra. Entre ellas figuran el subtitulado adaptado para espectadores con discapacidad auditiva, la audiodescripción para personas ciegas o con baja visión, el bucle magnético individual para usuarios de audífonos o implantes cocleares con posición “T” y también sonido amplificado con auriculares para personas con pérdida auditiva.

'El Palermasso' agota entradas en el Teatro Góngora

El sábado 28 de marzo será el turno del humor cofrade en el Teatro Góngora, donde se representará Función principal… ¡Yo creo que salimos!, el espectáculo teatral de El Palermasso, la popular webserie creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido en 2016.

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La propuesta ha agotado ya todas sus localidades, confirmando el tirón de una fórmula que conecta con el público a través de la sátira y el universo de las hermandades de Semana Santa. Sobre el escenario estarán Antonio Garrido, Juanma Lara, José Luis Penella Blis e Isidro Pillín, que dan vida a 4 hombres de barrio, marcados por el fracaso en distintos ámbitos de su vida adulta, pero decididos a cumplir una aspiración compartida: formar parte de la junta de gobierno de una cofradía.