La Cuaresma cordobesa se despide con una doble propuesta cultural que mira al pasado y, al mismo tiempo, se abre a nuevas formas de creación. La Fundación Cajasol en Córdoba ha inaugurado las dos exposiciones que ponen el broche final al ciclo 'Tramos de Cuaresma' en la capital: el Memorial Juan Luis Seco. 44 Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Córdoba y 'Dioramas de Pasión', una muestra que recrea escenas de la Pasión de Cristo mediante impresión 3D.

Según ha informado la propia Fundación Cajasol, ambas exposiciones pueden visitarse en su sede de Ronda de los Tejares, 32, y permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de abril con entrada libre, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El acto de inauguración contó con la presencia del delegado de la Fundación Cajasol, Juan Manuel Carrasco; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo; y el presidente de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, Javier Barcones.

Un memorial para recordar a Juan Luis Seco

Uno de los grandes ejes de esta clausura cultural es el homenaje al fotógrafo Juan Luis Seco de Herrera (1964-2025), fallecido en julio del pasado año. La edición 44 del tradicional concurso de fotografía de la Semana Santa de Córdoba adopta por primera vez su nombre como memorial permanente, en reconocimiento a una trayectoria muy vinculada al universo cofrade.

La Fundación Cajasol cierra 'Tramos de Cuaresma' en Córdoba con un memorial fotográfico y una muestra de dioramas en 3D. / Manuel Murillo

La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha querido rendir así tributo a un fotógrafo autodidacta que supo captar durante décadas la esencia más íntima de las celebraciones y tradiciones cofrades, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de aficionados y profesionales.

La exposición reúne 51 obras dedicadas a las hermandades y cofradías de Córdoba y su provincia. Entre las imágenes expuestas figuran también instantáneas del Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba, celebrado el pasado 11 de octubre con motivo del 6 centenario del primer Vía Crucis de Occidente, instaurado por el beato Álvaro de Córdoba en Scala Coeli. Aquel acontecimiento reunió a 35 pasos procedentes de la capital y de distintos municipios cordobeses.

La Pasión de Cristo recreada con impresión 3D

Frente al lenguaje detenido de la fotografía, la segunda exposición apuesta por una propuesta volumétrica y novedosa. 'Dioramas de Pasión', organizada por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, aplica la tradición belenista al relato de la Pasión de Cristo a través de figuras realizadas con impresión 3D por Copycor3D y el artista Luis Toledano.

La muestra incluye 10 escenas, desde la Entrada triunfal hasta el Traslado al sepulcro, pasando por episodios como la Oración en el huerto, el Prendimiento, Jesús ante Caifás, la Presentación al pueblo, la Coronación de espinas, el Despojado de sus vestiduras, la Conversión del buen ladrón y la Buena muerte.

La Fundación Cajasol cierra 'Tramos de Cuaresma' en Córdoba con un memorial fotográfico y una muestra de dioramas en 3D. / Manuel Murillo

Entre ellas destaca especialmente la escena del Despojado de sus vestiduras, que evoca el misterio de la Hermandad de la Paz y Esperanza de Córdoba. La propuesta combina así innovación técnica y sensibilidad cofrade en una de las iniciativas más singulares del calendario cuaresmal.

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Con esta doble inauguración, 'Tramos de Cuaresma' 2026 echa el cierre en Córdoba reforzando una idea clara: la tradición también puede dialogar con la memoria, la imagen y las nuevas tecnologías. Dos exposiciones distintas, pero unidas por un mismo pulso: mantener viva la emoción de la Semana Santa cordobesa desde el arte y la cultura.