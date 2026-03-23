El arte nacido en la Subbética cordobesa vuelve a abrirse paso en los grandes escaparates nacionales. El pintor Kisco Aroca, natural de Rute, participa desde hoy en la 8.ª edición de Marbella Design & Art, una de las ferias de referencia del arte contemporáneo y el diseño en España, donde presenta parte de su trabajo junto a autores y propuestas de proyección internacional.

Según la información facilitada sobre su presencia en este encuentro, la participación de Aroca supone un nuevo paso en la trayectoria ascendente de un creador que se ha consolidado como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro del panorama artístico cordobés. Su presencia en la cita malagueña llega además después de un año de intensa actividad vinculado a la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba.

El certamen se celebra en el Palacio de Congresos de Marbella y reúne a figuras destacadas del diseño, el coleccionismo y la creación contemporánea, lo que convierte esta participación en una oportunidad relevante para seguir proyectando fuera de la provincia el nombre de Kisco Aroca y, con él, el del arte contemporáneo de Córdoba.

El pintor ruteño Kisco Aroca lleva el arte de Córdoba a la feria nacional Marbella Design & Art. / CÓRDOBA

“Formar parte de Marbella Design & Art junto a autores que son referentes absolutos ha sido un honor y un aprendizaje”, ha señalado el artista, que destaca además que esta presencia en la feria coincide con el recorrido provincial de su proyecto Parajes Etéreos.

De Rute a Marbella con un lenguaje propio

La obra de Kisco Aroca se caracteriza por un lenguaje visual muy reconocible, marcado por las texturas, la fuerza matérica y una atmósfera simbólica que conecta paisaje, emoción y memoria. En esta ocasión, a sus conocidos lienzos de gran formato se suman también dos obras de dimensiones reducidas, piezas concebidas para adaptarse a distintos espacios sin perder intensidad expresiva.

Según explica el propio creador, se trata de trabajos con una importante carga simbólica, pensados para dialogar con la arquitectura y con el entorno desde un formato más contenido, pero igualmente representativo de su universo plástico.

Aroca interpreta esta proyección como una extensión natural de su identidad artística y de sus raíces. Su obra, nacida en Rute y vinculada al territorio de la Subbética, encuentra así un nuevo escenario para mostrar que el arte hecho en la provincia puede conectar con públicos muy diversos y competir en espacios de gran visibilidad nacional.

La Fundación Botí refuerza la proyección del arte cordobés

La participación del artista ruteño en esta feria se produce además mientras Parajes Etéreos sigue recorriendo distintos municipios de la provincia de Córdoba gracias al respaldo de la Fundación Rafael Botí, una línea de trabajo que refuerza la difusión del arte contemporáneo cordobés tanto dentro como fuera del territorio.

“Hoy, mientras Parajes Etéreos sigue recorriendo los pueblos de mi provincia de la mano de la fundación Botí, Marbella me permite mostrar que el arte que hacemos en Córdoba tiene un lenguaje universal capaz de emocionar en cualquier lugar del mundo”, ha afirmado el pintor.

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La presencia de Kisco Aroca en Marbella Design & Art vuelve a situar a la creación cordobesa en un escaparate de primer nivel y confirma la pujanza de una nueva generación de artistas que, desde lo local, aspiran a dialogar con circuitos cada vez más amplios. Desde Rute hasta Marbella, el mensaje que deja esta participación es claro: el arte contemporáneo cordobés también habla en clave global.