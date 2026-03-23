Las entradas para ver 'Omega' en el Festival de la Guitarra de Córdoba, con Kiki Morente y Lagartija Nick, a la venta el martes

Omega. 30 aniversario clausura la 45 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebrará del 1 al 11 de julio en los Teatro de Córdoba. El espectáculo, liderado por Kiki Morente y Lagartija Nick, llega al Teatro de la Axerquía el próximo 11 de julio, en la que será la primera fecha en Andalucía, tras su estreno en Madrid.

Las entradas estarán disponibles desde este martes 24 de marzo a las 10.00 horas en la taquilla del Gran Teatro y a través de guitarracordoba.es. El festival revivirá con su programación una de las obras más revolucionarias de la música española. El mítico proyecto con el que Enrique Morente rompió las fronteras del flamenco regresa al escenario como una experiencia en directo donde el cante jondo dialoga con la poesía de Federico García Lorca, la influencia de Leonard Cohen y una dimensión eléctrica y contemporánea que marcó un antes y un después.

Cartel de Omega 30. / CÓRDOBA

Espectáculo envolvente

Kiki Morente y Lagartija Nick reinterpretan los momentos más icónicos de Omega sobre el escenario de la Axerquía que llega a Córdoba con la intención de provocar una vivencia intensa y envolvente, en la que tradición y vanguardia se encuentran con fuerza y emoción. Kiki Morente suma una conexión profundamente emocional, aportando su voz y sensibilidad como puente entre el legado de su padre y su presente.

El bailaor Israel Galván firma la coreografía que él mismo interpretará en la noche con la que el festival pondrá punto y final. Lagartija Nick, pieza clave del álbum original, aporta su energía rock y su sonido experimental, manteniendo vivo el espíritu transgresor de la obra.

La banda está formada por Antonio Arias (voz y bajo); Juan Codorníu (guitarra y voces), Eric Jiménez (batería) y Juan José Machuca (teclados). Junto a ellos, estarán Marcos Gago a la guitarra flamenca, Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión y, como parte del coro y palmas, Dani Bonilla, Noemi Humanes, Carlos Canela y Aroa Palomo.

La dirección musical de este espectáculo corre a cargo de Víctor Martínez; mientras que Verónica Morales es la directora de escena. Antonio Valiente se ha encargado del diseño de luces.