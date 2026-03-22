“El teatro es un arma muy poderosa para hacernos reflexionar”

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha vuelto a nominar al dramaturgo montillano como mejor autor teatral y mejor dirección por su obra Música para Hitler, un reconocimiento que vuelve a situar al dramaturgo montillano entre los nombres destacados del panorama escénico andaluz. Nacido en 1967, ha desarrollado una amplia trayectoria como actor, guionista y autor teatral, con numerosos premios, entre ellos un Lorca por La isla y el Mandarache 2024 por Música para Hitler.

—¿Qué ha supuesto para usted esta doble nominación en los Premios Lorca?

—Una alegría inmensa y un orgullo que tus compañeros valoren tu trabajo. Los premios no son el objetivo, pero reconforta ese reconocimiento. Estar nominado junto a grandes profesionales ya es un premio enorme.

—¿Y cuál es el objetivo que se propone con cada obra?

—Que lo que haces conmueva al público. Siempre antepongo el interés del espectador a cualquier otra cosa.

—No es la primera vez que recibe atención en estos premios…

—Sí, en 2022 gané por La isla, pero estas nominaciones me hacen especial ilusión. Eso de que nadie es profeta en su tierra, en mi caso no se cumple: me siento muy querido en Montilla, en Córdoba y en Andalucía, y eso es muy importante.

—¿Qué respuesta está teniendo ‘Música para Hitler’?

—Maravillosa. El público vive la historia con cercanía, aunque hayan pasado décadas desde que Pau Casals se negó a tocar para Hitler. La temática sigue vigente en un contexto actual tan complejo, con amenazas totalitarias. Ese ejemplo de dignidad y humanidad conecta mucho con lo que estamos viviendo hoy.

—La obra también recibió el Premio Mandarache…

—Sí, un reconocimiento muy especial porque el jurado lo forman miles de jóvenes. Además, el texto lo escribí con Yolanda García Serrano y contamos con un elenco excepcional. La obra está conectando mucho con el público.

—En los últimos años ha centrado su mirada en figuras del siglo XX…

—Sí, personajes como Lorca, Concha Piquer, Luis Mariano o Pau Casals, marcados por contextos difíciles. Me interesa traerlos al presente para que no se olviden y para acercarlos a nuevas generaciones en un tiempo de desinformación.

—Parece haberse decantado por personajes reales…

—Me interesan mucho para construir ficción. Son figuras con valores esenciales. Y el teatro es un arma muy poderosa para hacernos reflexionar y recuperar esas vidas. Me interesa hablar de dignidad, humanidad y empatía, algo que estamos perdiendo.

—¿Cómo nace ‘Música para Hitler’?

—Hace casi 20 años trabajé en un proyecto de TV3 sobre Pau Casals. Investigando su vida descubrí el episodio en el que se negó a tocar para Hitler durante su exilio. Ese momento resumía su compromiso vital. Más tarde retomé la idea junto a Yolanda García Serrano para dar forma a la obra.

—¿En qué nuevos proyectos está trabajando?

—El próximo estreno será Inolvidable en Montilla, un espectáculo sobre Rocío Dúrcal y la relación entre madre e hija, centrado en la importancia de expresar lo que sentimos. También preparo nuevos proyectos con Dany Ruz.

—Pero continúa implicado en otros trabajos…

—Sí, participaré en el Festival de Mérida con Bacanal, y en diciembre estrenaremos Una madre. Además, siguen en gira varias obras como Dulcinea, Querida Agatha Christie o Música para Hitler. Me siento muy agradecido por todo lo que estoy viviendo.