DMencia 2026 abre el plazo para presentar proyectos artísticos, con temática libre y enfoque social

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha informado de la apertura del plazo de presentación de proyectos artísticos de DMencia 2026, Muestra de Arte Contemporáneo de Doña Mencía que está encuadrada en Periféricos, programa anual de la fundación que apoya iniciativas municipales que fomentan el arte contemporáneo y la creación propia en la provincia.

Se podrán presentar a esta 28º edición tanto proyectos artísticos como intervenciones realizadas en espacios exteriores, tanto del medio urbano y patrimonial de la localidad como en sus entornos naturales. La convocatoria está abierta, por tanto, a exposiciones en la Casa de la Cultura Juan Valera y a las intervenciones al aire libre.

La temática será libre, al igual que los medios y disciplinas escogidos por cada artista o colectivo. Podrán optar por pintura, escultura, performance, fotografía, vídeo, arte sonoro, landart o cualquier manifestación plástica o visual desarrollada bajo criterios de contemporaneidad.

Podrán participar en la convocatoria tanto artistas individuales como colectivos, sin limitación de nacionalidad, residencia o edad. Podrán presentar un único proyecto por edición y estarán excluidas de la convocatoria galerías de arte o intermediarios. Los proyectos deben guardar relación con los lenguajes creativos actuales e incluir parámetros como contemporaneidad, originalidad, singularidad, profesionalidad, interdisciplinariedad y multiculturalidad.

Además, en su vigésimo octava edición DMencia recoge una serie de criterios específicos que refuerzan el carácter social de la muestra y son valorados positivamente. Se trata del compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la consecución de la igualdad de género y la participación de la ciudadanía en los procesos creativos.

La inscripción y la documentación necesaria para participar se aportará en la web www.dmencia.art/inscripcion. El plazo de inscripción finalizará el 7 de mayo y el 1 de junio se publicarán los proyectos seleccionados en la página www.dmencia.art.

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La organización seleccionará un mínimo de dos proyectos y un máximo de cuatro. No obstante, se podrá dejar desierta la selección si los proyectos concurridos no cumplen con los criterios exigidos. Los proyectos seleccionados se realizarán antes de finalizar 2026.