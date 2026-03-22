Córdoba obtiene siete premios en el festival de cine Igualgaba de la mano de Dany Ruz y Ana Villa

El Centro cultural Pintor Fausto Velázquez de la localidad de La Algaba (Sevilla) acogió este sábado la gala de clausura y entrega de los premios de la cuarta edición del certamen cinematográfico Igualgaba, organizado por el Ayuntamiento, a la que se presentaron más de 400 cortometrajes de 30 países.

Este año, en el que se han proyectado 30 cortos y tres largos seleccionados, ha premiado como mejor cortometraje a Polígono X, de Néstor López y a Andrea Revi por mejor dirección con Que nadie se entere.

Siete premios para Córdoba

El gran triunfador de la noche fue el montillano Dany Ruz y su cortometraje All you need is love, dirigido junto a su paisano Juan Carlos Rubio, que se llevó a casa los premios a Mejor Cortometraje de la Sección Oficial Andaluza, Premio del Público a Mejor Cortometraje Andaluz, Mejor Guion y Mejor Actriz para Carmen Calle. Por su parte, el premio a la mejor la mejor dirección de arte fue para La Espantada, codirigido por la cordobesa Ana Villa y Guillermo Zamorano, que se hicieron con el Premio del Público a Mejor Cortometraje, la Mejor Dirección de Arte y Mejor Dirección de Producción ex aequo.

Imagen de archivo de Guillermo Parrilla y Ana Villa. / CÓRDOBA

All You Need Is Love (2025) narra la historia de Asunción y Mari Carmen, dos jóvenes en la España de los años 60 que aspiran a entrar en la Sección Femenina mientras La Espantada (2025) es un cortometraje ambientado en la posguerra rural que cuenta la historia de Isabel, quien tras hallar un papel misterioso mientras lava ropa en el río, vive una tensa noche con su marido Vicente.

Por otro lado, el cortometraje Dopamina Zero ha sido galardonado con mejor sonido mientras el galardón a la mejor música ha ido a parar a Porque hoy es sábado.

El premio al mejor actor ha sido para Juan José Ballesta por Dopamina Cero, que competía con el cordobés Rafa de Vera, por su interpretación en La Espantada. El galardón a la mejor dirección de fotografía se la ha llevado María Herrera por El cuento de una noche de verano.

La historia de Antonio Cuadri Te protegerán mis alas ha sido reconocida con el premio del público al mejor largometraje. En el certamen se han dado dos menciones especiales: Las churreras (mejor ficción documental) y Porque hoy es sábado, al mejor cortometraje de animación.

El jurado ha estado compuesto por el actor Adrián Pino, la actriz Adela Castaño, la productora Teresa Segura y el compositor Francisco Cuadrado.

Durante la gala de clausura "no han faltado el entretenimiento y buen hacer" gracias a la presentación de Luichi Macías y Manuel Navarro. También han intervinido el alcalde, José Manuel Gutiérrez, y la concejala de Políticas de Género y Diversidad del Consistorio, Lydia Gómez, y ambos han asegurado que desde La Algaba "se seguirá apoyando este tipo de iniciativas que brindan la oportunidad de ofrecer una mirada diversa, real y de una alta calidad cinematográfica".