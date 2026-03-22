La asociación Mucho Cuento celebra su veinte aniversario con una antología de 50 autores

La Asociación Cultural Mucho Cuento, nacida en Córdoba en el año 2006, celebra este año su 20 aniversario, motivo por el cual ha preparado una antología de 50 cuentos titulada Nocaout (del inglés Knock Out) en alusión a la capacidad de los cuentos para dejar fuera de combate al lector, resumen de "la inquietud que debe generar todo cuento bien resuelto".

La publicación incluye un prólogo del narrador y académico Premio Nacional de las Letras José María Merino. La antología está formada por 50 microrrelatos, la mayoría inéditos, de autores relevantes en el género cuentista del panorama local y nacional, algunos de ellos muy conocidos, junto a integrantes de los talleres que organiza la asociación.

Entre las firmas, destacan algunas como Juan Cobos Wilkins, Ángel Olgoso, Ginés S. Cutillas, Rosa Galisteo, Francisco A. Carrasco, Antonio Luis Ginés, Eduardo Chivite, Rosario Villajos, Antonio Olmedo, María Rosal, Jesús Urceloy, Ángel Zapata, Isabel Leña o Rafael Valenzuela, entre otros autores.

La cita con Mucho Cuento tendrá lugar el martes a las 19 horas. / CÓRDOBA

La presentación del libro tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo en la Biblioteca Grupo Cántico a las 19 horas. Además de la lectura de algunos de los microrrelatos que componen la antología, el artista multifacético Pablo Gascot intervendrá aportando la nota musical.

La asociación cultural Mucho Cuento se formó por iniciativa de un grupo de escritoras y escritores cordobeses para fomentar la lectura y creación del cuento literario. Durante dos décadas, la asociación ha impulsado desde la publicación de 22 títulos entre microrrelatos, relatos cortos y obras didácticas, además de numerosas actividades, talleres de escritura creativa para difundir este género y un club de lectura específico.