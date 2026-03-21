'El último vikingo'.

Comedia negra nórdica, loca, muy loca; concretamente, procedente de Dinamarca. Producción un tanto inclasificable, entretenida y absurda a la vez, donde lo mismo se perpetra a Beatles que Abba, donde no se sabe si los personajes salidos de un manicomio están más cuerdos que los aparentemente sanos y sin grandes traumas.

Escrita y dirigida por Anders Thomas Jensen, protagonizada por Mads Mikkelsen y Nicolaj Lie Kaas, dos intérpretes habituales en las películas de este director. Aquí son dos hermanos; uno, que después de quince años en prisión vuelve a casa para rescatar el botín de un atraco por el que fue condenado, que justo antes de ser detenido encomendó al segundo. El problema aparece cuando éste, un suicida que se hace llamar John Lennon, no está por la labor. Juntos, viajarán al lugar donde crecieron bajo la oscura sombra de un padre violento y donde se supone estaría escondido el dinero. Por el camino van a encontrarse con un grupo bastante especial de personajes, como la pareja que ahora habita la casa de campo de su infancia o unos cuantos tipos que se ven como componentes de nada menos que los Beatles. Y por ahí aparece desenfrenado un matón de lo más brutal que también pelea por los millones que nadie sabe dónde están, dispuesto a cobrarlos por las malas y como sea.

Por tanto, en esta comedia con tintes de drama, salpicada de género negro y thriller, con temas como la salud mental o los traumas infantiles de fondo, consecuencia de la violencia familiar, entretiene y sorprende durante los 116 minutos que dura, invitándonos a reflexionar sobre los diferentes y marginados.

Pero, sobre todo, nos vamos a encontrar con un Mikkelsen muy diferente, en el papel de ese hermano con un trastorno mental que le ha hecho olvidar todo, incluso el lugar donde escondió el dinero que su hermano con cara de duro y maneras contundentes, le confió. Un papel muy agradecido por lo distante del registro que acostumbra y que, como es un gran actor, lo borda.

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Curiosa y recomendable propuesta cinematográfica.