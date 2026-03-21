Pintura rápida en Córdoba, encontrar un rinconcito y crear: "Tú no eliges el sitio, el sitio te elige a ti"

De la nada al arte. Contemplar el trepidante avance desde el blanco a la mancha y de ahí a los matices resulta hipnotizante. El Palacio de Viana de Córdoba acoge este sábado un espectáculo maravilloso, el milagro de la creación en estado puro. En cuestión de horas, más de 80 lienzos vacíos se convertirán en obras de arte gracias a las manos de decenas de artistas llamados a celebrar la joya patrimonial por excelencia de Córdoba, sus patios, todo ello de la mano de la Fundación Kutxtabank, organizadora del certamen.

Desde primera hora de la mañana, un tropel de pintores cargados con sus aparejos de colores han aterrizado en el palacio en busca de su lugar especial. Según Pedro Asuar, pintor experimentado de Antequera, que ha participado en unos mil concursos de pintura rápida a lo largo de su vida, "lo difícil aquí es elegir un sitio porque allí donde mires hay un cuadro", afirma, "hay lugares en los que no sabes pintar porque lo que te rodea es feo, pero este no es el caso". La elección se realiza cuando se produce "el flechazo, hay un momento en que sientes el pellizco y ahí te quedas", sentencia.

Jaime Jurado, lucentino de larga trayectoria pictórica. / Chencho Martínez

En el concurso hay firmas como la suya muy especializadas en este arte casi instantáneo que para él es "el más difícil y el que te permite sacar lo que tienes en el corazón sin filtros porque no tienes tiempo para ensayar". A varios patios de distancia, otro pintor con larga experiencia, Jaime Jurado, de Lucena, coincide en la teoría, aunque señala que en este caso, con ocho horas por delante, "no hay prisa, te puedes tomar tiempo y disfrutar de un sitio tan agradable como este". Pintor profesional desde 1996 y ganador varias veces de este premio, su pintura está ligada a la abstracción aunque en este tipo de certámenes destaca "un elemento identificativo que luego me llevo a mi lenguaje". Para él, recién llegado de una exposición en Moscú, "mi estudio es la calle" y Viana un lugar al que le gusta regresar para encontrarse con la creación.

Hay quien lleva días visitando el palacio para imaginar lo que quiere pintar y quien ha aterrizado hoy por primera vez y tiene que acomodarse a lo que hay porque aunque en Viana hay 12 patios, son muchos los pintores participantes y si alguien llega antes a tu lugar imaginario, no hay nada que hacer.

Elisa Soria, pintora jerezana, en el Palacio de Viana. / Chencho Martínez

Elisa Soria es de Jerez. Graduada en Bellas Artes, da clases de pintura y participa en concursos como este a menudo aunque nunca había estado en el de Viana. "Mi especialidad es el paisajismo y he venido con una amiga porque quería conocer este sitio espectacular, me ha enamorado", afirma, "estamos lejos y hemos llegado un poco tarde mientras hemos buscado aparcamiento, así que muchos sitios estaban cogidos, pero me he quedado aquí al lado del estanque porque el sonido del agua me ha atrapado, en realidad, tú no eliges el sitio, el sitio te elige a ti".

Carmen Martínez, pintora cordobesa, durante el proceso de creación. / Chencho Martínez

Rodeados de turistas, fotógrafos de comunión, curiosos, consiguen abstraerse del mundo para concentrarse en la obra. Algunos lo logran gracias a la música. Para Carmen Martínez, cordobesa recién graduada en Bellas Artes, esta es su primera vez en el concurso. Instalada junto a un árbol en el patio central, uno de los más ocupados esta mañana por los lienzos, se la puede ver concentrada, con los cascos puestos. Desde fuera, una imagina que escucha música clásica para inspirarse en un entorno como este, pero nada más lejos de la realidad. "Estoy oyendo ACDC, Ballbreaker", confiesa con su voz dulce y una amplia sonrisa. "Pintar en la calle es muy chulo, lo hice por primera vez en Morón con una amiga y ganamos el premio joven", afirma, "vengo a disfrutar, este sitio es espectacular".

Noticias relacionadas

La luz cambiante se mueve sobre los cuadros. Cada pincelada cuenta y hay que saber parar. Según Asuar, "uno nunca sabe cuándo el cuadro está acabado, pero hay un momento en que el cuadro te dice que lo dejes y ahí hay que soltar los pinceles".