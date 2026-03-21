El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad invertirá 1,6 millones de euros en 2026 para impulsar el turismo

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (Gcphe) ha aprobado un presupuesto de 1,6 millones de euros para 2026, con el objetivo de reforzar la promoción cultural, turística y patrimonial de las quince ciudades, entre las que se encuentran las andaluzas Córdoba, Úbeda y Baeza; consolidar su proyección nacional e internacional en Europa y Asia y amplía a dos fines de semana las Noches del Patrimonio.

Así lo ha acordado en la asamblea general celebrada en Cáceres, con motivo el 40º aniversario de esta declaración para la capital cacereña y de cuyo contenido ha informado en rueda de prensa el presidente del Gcphe y alcalde de Segovia, José Mazarías, y el alcalde cacereño, Rafael Mateos. Según ha dicho, se trata de un esfuerzo importante que hacen todos los ayuntamientos y que evidencia "la implicación firme de las 15 ciudades con un proyecto común".

Por su parte, Rafael Mateos, ha destacado que acoger esta asamblea supone un auténtico orgullo y un privilegio y ha agradecido la presencia de los representantes municipales "que representan lo mejor de la marca España". Dentro del reparto económico, el área de cultura concentra la mayor dotación, con 549.300 euros, destinados a iniciativas emblemáticas como las Noches del Patrimonio, el circuito de carreras y el torneo de rugby, además de programas educativos vinculados a la difusión del patrimonio.

Mención especial merece la reformulación de las Noches del Patrimonio, uno de los buques insignia del Gcphe, que a partir de ahora ampliará su formato tanto en duración como en flexibilidad, ya que se extenderá a dos fines de semana, permitiendo a cada ciudad elegir las fechas más adecuadas y evitando solapamientos con otras celebraciones locales. Según Mazarías, de este modo "se responde a una demanda ciudadana para tener más oportunidades de disfrutar de la amplia oferta cultural".

Además, esta ampliación no solo persigue mejorar la asistencia, sino también optimizar la experiencia cultural, permitiendo una programación más escalonada y accesible en cada ciudad. La decisión busca dar respuesta a la gran concentración de actos que había en una sola noche, facilitando que el público pueda disfrutar con mayor profundidad de las propuestas artísticas, patrimoniales y escénicas que se desarrollan de forma simultánea en los distintos enclaves históricos.

El área de administración general contará con 555.791 euros, una partida destinada a garantizar el funcionamiento interno del grupo, reforzar su estructura y asegurar la correcta ejecución de sus programas. En materia turística, se destinan 280.000 euros a la promoción en mercados internacionales prioritarios, con acciones previstas en ciudades como Milán, Roma, Bombay o La Haya, así como la exploración de nuevos destinos en Asia.

"El objetivo es atraer un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con nuestras ciudades", ha señalado Mazarías, quien ha insistido en la importancia de reforzar la proyección exterior del grupo. Por su parte, el área de patrimonio contará con 243.000 euros para el desarrollo de jornadas técnicas, publicaciones especializadas y colaboraciones con universidades, en línea con la estrategia de conservación del legado histórico.

Entre los acuerdos adoptados, destaca también la actualización de la exposición fotográfica 13 joyas de España, que incorporará nuevas obras dedicadas a Úbeda y Baeza, en Jaén, para completar la representación actual de las ciudades del grupo. Asimismo, se celebrará en abril una reunión de seguimiento del convenio con universidades, orientada a analizar proyectos conjuntos y abordar problemáticas comunes en los cascos históricos de las ciudades miembro.

Finalmente, el GCPH continuará avanzando en la profesionalización de su estructura, con la incorporación de personal especializado en áreas estratégicas, y ha fijado la próxima Asamblea General en julio en Tarragona, donde se producirá el relevo en la presidencia conforme al sistema rotatorio