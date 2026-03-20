La UCO pone en marcha la 3ª edición de Rutas Literarias por Córdoba, con recorridos guiados por la ciudad

Córdoba volverá a leerse caminando. La Universidad de Córdoba, a través de UCOCultura, pone en marcha la 3ª edición de Rutas Literarias por Córdoba, una propuesta cultural que arranca este sábado con el primero de los cuatro recorridos guiados programados para los próximos meses y que busca redescubrir el patrimonio urbano a través de la literatura.

Según ha informado UCOCultura, esta nueva edición llega tras la buena acogida de las convocatorias celebradas en 2024 y 2025 y mantiene una fórmula que combina episodios históricos, espacios emblemáticos de la ciudad y narrativas literarias en un formato accesible y didáctico.

Las rutas, limitadas a un máximo de 20 personas y con inscripción previa, tendrán una duración aproximada de 90 minutos y estarán guiadas por autores cordobeses, que leerán fragmentos de sus propias obras en los escenarios reales en los que se ambientan. La iniciativa convierte así calles, plazas y monumentos en escenarios narrativos y propone al público una nueva forma de acercarse tanto a la ciudad como a los libros.

Un recorrido por la Córdoba literaria

El primero de los itinerarios, para el que ya no quedan plazas disponibles, se celebrará este 21 de marzo a las 10.00 horas y estará guiado por el profesor de la UCO Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Durante la ruta, el autor abordará su obra La huella morisca: el al Ándalus que llevamos dentro, un libro que analiza la expulsión de los moriscos ocurrida hace cuatro siglos y el legado cultural que el mundo musulmán dejó en la Península Ibérica.

La siguiente cita será el 11 de abril, con un recorrido que comenzará en el Patio de los Naranjos y concluirá en la Plaza de la Corredera. En esta ocasión, la autora Mercedes Guerrero presentará Las sombras de la memoria, una novela de suspense y amor ambientada en una Córdoba cargada de simbolismo. El plazo de reserva para esta ruta se abrirá el 6 de abril.

El 18 de abril llegará el turno de La casa del Francés, obra de Antonio Ceballos centrada en la historia de una familia de ascendencia francesa asentada en la ciudad a finales del siglo 19 y vinculada a figuras influyentes del momento. Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 10 de abril.

La última de las propuestas tendrá lugar el 9 de mayo con Francisco Bocero de la Rosa y su novela La Derrota, ambientada en la Guerra de la Independencia y en una Córdoba marcada por el asedio de las tropas napoleónicas. Este recorrido comenzará en los jardines de la Niña del Milagro y terminará en el Palacio de Viana. La reserva de plazas se abrirá el 30 de abril.

Literatura, patrimonio y participación ciudadana

La actividad está dirigida y coordinada por el profesor Francisco José Jurado. Las solicitudes de reserva deberán enviarse al correo electrónico eventoscultura@uco.es una vez se abra el plazo de inscripción de cada ruta. La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo.

Con esta propuesta, la Universidad de Córdoba refuerza su apuesta por la difusión cultural y por una forma distinta de acercar la literatura al público general. Más allá de la lectura, las rutas invitan a interpretar los textos en su contexto, a mirar de otro modo el patrimonio de la ciudad y a tender puentes entre la ciudadanía y la cultura.

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La 3ª edición de Rutas Literarias por Córdoba consolida así una actividad que convierte el paseo en experiencia cultural y que vuelve a situar a la capital cordobesa como un gran escenario para leer su historia a cielo abierto.