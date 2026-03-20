Un total de 83 artistas compiten este sábado en el concurso de pintura rápida de la Fundación Kutxabank sobre los patios

La belleza de los patios de Córdoba volverá a llenarse de color este sábado con una cita que gana fuerza año tras año. Un total de 83 artistas participarán en el concurso de pintura rápida ‘Córdoba y sus patios 2026’, organizado por la Fundación Kutxabank, una cifra que casi duplica la registrada en la edición anterior.

Según ha informado la propia organización en una nota de prensa, el certamen se celebrará este sábado 21 de marzo bajo la temática ‘Vínculo de los Patios con la Provincia de Córdoba’, una propuesta que invita tanto a creadores aficionados como profesionales a plasmar en directo la esencia de uno de los mayores símbolos patrimoniales y culturales de la ciudad.

Durante la jornada, los participantes deberán captar la luz, la belleza y el ambiente de los patios cordobeses, así como la relación de estos espacios con la identidad de la capital y de la provincia. Para ello, los artistas podrán desarrollar su trabajo entre las 9.00 y las 17.00 horas.

El Palacio de Viana abre sus patios a los participantes

Uno de los grandes atractivos del concurso será la posibilidad de acceder a la colección de patios del Palacio de Viana, que abrirá sus puertas a los participantes durante la jornada de creación. Este enclave, uno de los grandes referentes del patrimonio cordobés, se convierte así en uno de los escenarios principales de una cita que une arte, tradición y promoción cultural.

La convocatoria busca poner en valor no solo la singularidad arquitectónica y estética de los patios de Córdoba, sino también su capacidad para inspirar nuevas miradas artísticas a través de una disciplina tan directa y viva como la pintura rápida.

El jurado fallará el 23 de marzo y los premios se entregarán el día 27

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo lunes 23 de marzo, mientras que la entrega de premios tendrá lugar el 27 de marzo en el propio Palacio de Viana.

Además, las obras seleccionadas formarán parte de una exposición que podrá visitarse durante dos semanas, prolongando así el recorrido de un certamen que vuelve a situar a los patios cordobeses como fuente de inspiración artística y como una de las grandes señas de identidad de la ciudad.

La alta participación de esta edición confirma el creciente interés que despierta este concurso y consolida una iniciativa que combina creación en vivo, patrimonio y proyección cultural. Córdoba volverá a mirar este sábado a sus patios, esta vez a través de los ojos y los pinceles de 83 artistas.