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Loyola Teatro lleva 'El gran teatro del mundo' a los cementerios de Córdoba con dos funciones este fin de semana
Cecosam organiza en San Rafael y La Salud una propuesta escénica con entrada libre que une teatro clásico, patrimonio y reflexión sobre la vida y la muerte
El teatro clásico saldrá este fin de semana de los escenarios habituales para instalarse en dos espacios cargados de memoria en Córdoba. La compañía Loyola Teatro representará El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, en los cementerios de San Rafael y La Salud, dentro de una propuesta cultural singular que invita a redescubrir el Siglo de Oro en diálogo con el simbolismo de estos recintos.
Según la información facilitada por la organización, las funciones tendrán lugar el sábado 21 de marzo en el cementerio de San Rafael y el domingo 22 de marzo en el de la Salud, en ambos casos, a las 12.30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
La actividad está organizada por Cecosam, la empresa municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba, y plantea una experiencia cultural distinta, al trasladar una de las obras más conocidas del repertorio barroco español a dos enclaves poco habituales para la representación escénica.
Teatro del Siglo de Oro en espacios cargados de simbolismo
La elección de El gran teatro del mundo no es casual. La obra de Calderón de la Barca gira en torno a cuestiones universales como la vida, la muerte, el papel de cada persona en el mundo y el sentido de la existencia, temas que cobran una especial dimensión en recintos como los cementerios cordobeses.
La propuesta permite así acercar el teatro clásico al público desde una mirada diferente, fusionando patrimonio, literatura y reflexión en un formato que busca romper con los espacios convencionales de exhibición cultural.
Desde la organización se subraya precisamente ese carácter singular de la iniciativa, que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de vivir una representación en un entorno de fuerte carga emocional y simbólica, donde el mensaje de la obra adquiere una resonancia especial.
Dirección, vestuario y puesta en escena
La dirección de esta adaptación corre a cargo de Carmen Rey Torreras, mientras que el vestuario ha sido realizado por Tamaral Atelier y el estilismo lleva la firma de Francisco de la Torre.
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