De Siloé a Loquillo: estos son los nueve conciertos del Festival de la Guitarra de Córdoba en La Axerquía

El Teatro de La Axerquía de Córdoba acogerá este verano nueve conciertos al aire libre dentro de la programación del Teatro de la Axerquía, entre el 1 de julio y el 11 de julio. Este escenario aglutina cada edición las propuestas más frescas y eclécticas, con la guitarra siempre como hilo conductor. Las entradas para los conciertos se empezarán a vender este jueves 19 de marzo con precios que van desde los 25 a los 45 euros.

Love of Lesbian. / CÓRDOBA

1 de julio: Love of Lesbian. El escenario de La Axerquía se abrirá el miércoles 1 de julio a las 22.30 horas con esta banda española de indie rock e indie pop formada en Barcelona en 1997, liderada por el vocalista y letrista Santi Balmes. Reconocidos por sus letras poéticas, melancólicas y, a menudo, irónicas, el grupo ha marcado la música alternativa en español con álbumes como 1999. Ejército de Salvación terminará su andadura por los escenarios en 2026 y pondrá fin a un ciclo vital de la banda, que ha asegurado que se prepara para otro nuevo, mucho más pausado y creativamente libre.

Los Aslándticos. / CÓRDOBA

2 de julio: Sanguijuelas del Guadiana y Aslándicos. La siguiente cita traerá a Córdoba a dos bandas con mucha fuerza. Por un lado, Sanguijuelas del Guadiana, un trío de rock extremeño compuesto por Carlos, Juan y Víctor, originarios de Casas de Don Pedro (Badajoz) que fusionan rock, electrónica y música de verbena para narrar la vida rural, convirtiéndose en un fenómeno musical que reivindica el mundo rural con un estilo auténtico. Esa noche, sonarán también Los Aslándticos, el grupo cordobés de música independiente conocido por su estilo positivo, vitalista y la fusión de diversos géneros. Formada hace más de 20 años cerca de la antigua fábrica de cemento Asland, destaca por sus letras sociales y un directo energético.

3 de julio: Los Planetas. El fin de semana dará comienzo el viernes 3 de julio con Los Planetas, la icónica banda granadina de indie rock considerada uno de los grupos más influyentes de la música pop-rock en español. Al frente de este referente conocido por la fusión de guitarra y melodías pop, siguen Juan Ramón Rodríguez (J) y Florentino Muñoz (Florent).

War Cry. / Javier Bragado

4 de julio: Warcry y Angelus Apatrida. WarCry (grito de guerra) es una emblemática banda española de heavy/power metal, formada en Oviedo, Asturias, en 2002 por el vocalista y compositor Víctor García, junto al baterista Alberto Ardines, tras su salida de Avalanch. Con más de dos décadas de trayectoria, y a punto de celebrar su 25 aniversario en 2027, WarCry continúa más activa que nunca, preparando nuevas producciones y giras conmemorativas.

Siloé. / Campo Grande

5 de julio: Siloé. Compuesta por el vocalista y cantautor Fito Robles, el guitarrista y productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, Siloé es una destacada banda española de pop-rock e indie originaria de Valladolid, que se formó en 2016. En los últimos años, se ha convertido en un movimiento que transforma cada concierto en una experiencia casi litúrgica con un directo de lo más potente. Este año, una de sus canciones ha sido elegida para el vídeo del Festival de la Guitarra.

8 de julio: Luz Casal con Nat Simons y Aurora Beltrán como artistas invitadas. El miércoles 8 de julio, la gran Luz Casal llega a Córdoba con 'Me voy a permitir', la gira de su nuevo disco, que presenta su trabajo más ecléctico en el que muestra diez caras diferentes y que supone un puente entre su pasado y su futuro.

Loquillo. / CÓRDOBA

9 de julio: Loquillo. El rockero español José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, aterriza en Córdoba dentro de su gira Corazones legendarios, un disco en el que revisita el repertorio emblemático del artista. El público podrá repasar con él 47 años de rock and roll con un sonido atemporal que lo consolida como figura clave del rock español.

10 de julio: Paco de Lucía Legacy. El sábado 10 de julio, se presenta en Córdoba este proyecto único que rinde homenaje al genio universal del flamenco desde una mirada contemporánea, reuniendo a grandes músicos que compartieron escenario y vivencias con él. Este emotivo tributo cuenta con un elenco excepcional que incluye a intérpretes de primer nivel, todos ellos fundamentales en la revolución sonora que Paco impulsó: Josemi Carmona: guitarra, Sandra Carrasco: voz, Chano Dominguez: piano, Duquende: voz, David de Jacoba: voz, Diego del Morao: guitarra, Farru: baile, Juan Habichuela Nieto: guitarra, Joni Losada: bajo, Piraña: cajón, Antonio Rey, guitarra, Antonio Sanchez: guitarra y María Terremoto: voz.

11 de julio: Omega, 30 aniversario. El Festival de la Guitarra de Córdoba 2026 echará el cerrojo de esta 45 edición el sábado 11 de jcon el concierto Omega, 30 aniversario, un espectáculo en gira que conmemora los 30 años del lanzamiento del icónico disco Omega (1996) de Enrique Morente y Lagartija Nick. El espectáculo reúne a Lagartija Nick con Kiki Morente para revivir este álbum pionero que fusionó flamenco, rock y poesía de Lorca/Cohen. Los artistas contarán con la colaboración especial de Israel Galván.