La Real Fábrica de Tapices restaurará un tapiz de Van der Streckeem del salón de plenos de la Diputación de Córdoba

La Real Fábrica de Tapices ha sido la adjudicataria del contrato para la restauración de uno de los tapices, obra de Van der Streckeem, que habitualmente se encuentra en el salón de Plenos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

El salón de plenos está decorado con importantes piezas artísticas, entre ellas, el tapiz de la creación y un tapiz fechado en el siglo XVII. La Real Fábrica de Tapices es una manufactura histórica experta en la fabricación y restauración de tejidos exclusivos. Fundada en 1721 por Felipe V, cuenta con 300 años de experiencia en la fabricación y restauración de alfombras, tapices y reposteros.

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La actuación ha sido adjudicada a través de un contrato menor con un presupuesto de licitación de 11.495 euros y la Real Fábrica de Tapices tendrá cuatro meses para llevar a cabo la restauración.