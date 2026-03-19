Cultura
El Mediterráneo entra en la Fundación Gala, que ofertará en Córdoba tres plazas extra para creadores de la zona
La institución se suma al proyecto de capitalidad del Mediterráneo y seleccionará a tres personas que convivirán con el resto de residentes en el antiguo convento del Corpus Christi
La Fundación Antonio Gala ha informado de su intención de sumar tres plazas extraordinarias en Córdoba para creadores de la ribera mediterránea en su próxima convocatoria para el curso 2026-2027. Como consecuencia de la capitalidad Mediterránea de la Cultura y del Diálogo 2027, que la ciudad califal comparte con la ciudad de Saida (Líbano), la Fundación Antonio Gala ha decidido ofertar tres plazas más para acoger a artistas procedentes de los países de la ribera mediterránea.
De esta forma, la Fundación Antonio Gala se sumará activamente a los eventos que tendrán lugar en Córdoba con ese motivo. Los creadores seleccionados en esta convocatoria, en los ámbitos de la literatura, el arte y la composición musical, convivirán en la Fundación Gala con el resto de residentes desde octubre de 2026 hasta mayo de 2027. La selección de los candidatos aún no se ha llevado a cabo. La convocatoria para estas plazas se abrirá en breve.
El pasado 28 de noviembre, el Ayuntamiento de Córdoba confirmó que la ciudad será la Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo en 2027 tras la ratificación de los ministros de Asuntos Exteriores en el décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. La iniciativa está impulsada por la Unión para el Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh y este 2025 celebra su primera edición. Cada año, dos ciudades ostentan el título para poner en valor el rico patrimonio cultural y su dimensión mediterránea.
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