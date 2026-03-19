De la feria del queso de Hinojosa al teatro, con dosis de música 'indie' y cofrade en el último fin de semana de Cuaresma en Córdoba

La agenda de ocio y cultura de Córdoba llega con una amalgama de eventos para todos los públicos y gustos, desde conciertos de Indie, teatro a eventos de temática cofrade en el último fin de semana de Cuaresma. El próximo estará marcado ya por el inicio de la Semana Santa. La provincia también cobra un papel principal con varios eventos populares.

Entre las citas, destaca la representación de La Barraca y otras obras en los Teatros de Córdoba con la mujer como protagonista, continuando aún con la programación del 8M. Los conciertos también tendrán su hueco con citas como la de Veintiuno en la Impala o el Concierto de Bandas de Cuaresma en el Patio de los Naranjos.

Y en la provincia, cita indispensables en el calendario: el mercado medieval el Zoco de la Encantá en el Castillo de Almodóvar y la feria del queso de Hinojosa del Duque.

Teatro con nombre de mujer

El Gran Teatro acogerá una de las grandes citas culturales del fin de semana, la representación de La Barraca basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que podrá verse a partir de las 20.00 horas.

Una escena de 'La Barraca'. / Javier Naval

La programación teatral se completa con el Ciclo Mujer. Dentro del mismo, la cantante y performer Rocío Guzmán presentará el 20 de marzo en el Teatro Góngora, a las 20.00 horas, su nuevo proyecto discográfico, ETC, cante VOL.1, en el que fusiona la tradición flamenca con la electrónica contemporánea. La propuesta busca abrir nuevos caminos sonoros sin perder el vínculo con las raíces.

El ciclo concluirá el 21 de marzo, a la misma hora, con Las hermanas de Manolete, dirigida por Alicia Montesquiu, una historia de ficción construida en torno a los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. La obra volverá a situar a figuras femeninas en el eje del relato escénico.

Concierto de Bandas de Semana Santa

El concierto extraordinario de Cuaresma de bandas de Semana Santa, convertirá este sábado el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral en el epicentro de la música cofrade. Ocho bandas de la provincia ofrecerán una rica variedad de estilos, desde cornetas y tambores hasta agrupaciones musicales. El evento dará comienzo a las 17.30 horas y se extenderá de forma ininterrumpida hasta pasadas las 21.00 horas.

21 en la Sala Impala

Después de haber editado su último álbum de estudio, La Balada de Delirio y Equilibrio, que logró posicionarse en el top 3 de los álbumes más vendidos del país, Veintiuno se ha convertido en una de las bandas de moda indiscutibles del panorama nacional. La banda, compuesta por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón llega a la Sal impala este sábado 21 de marzo con su Mitología Tour.

Más conciertos en Córdoba

Dos citas musicales más en la agenda de las salas de la capital para este fin de semana. El grupo Asere regresa a los escenarios con una nueva gira en la que hace parada en la Sala Impala 2, el sábado 21, para seguir contagiando su característica energía y buena vibra en directo. Esta esperada vuelta a la carretera no sólo promete noches inolvidables, sino que consolida el crecimiento y la evolución artística del grupo. Y una cita local: la banda cordobesa Embusteros actuará también el sábado en Góngora Gran Café a las 21.00 horas.

Cita con la historia en Almodóvar

Una de las fortalezas más impresionantes de la provincia celebra este fin de semana su mercado medieval .

Teatro en Avanti

La programación continúa en el Avanti con 'Érase una vez los 80', un divertido monólogo donde el cómico Jorge Santini repasa cómo se vivió esta década mágica desde la infancia hasta la adolescencia. El sábado, a partir de las 20.30 horas.

Boronia inaudita

La librería La Inaudita acoge desde el pasado fin de semana la exposición 'Boronía inaudita', en la que se rinde homenaje a la publicación homónima. La revista Boronía fue una de las publicaciones culturales imposibles que salieron a la luz en los años 80. Después de veinte años, volvió con fuerza en 2009 y, tras su duodécimo y último número en 2014, lleva años recibiendo ánimos y aliento para volver en una tercera etapa.

De los más de 300 artistas que participaron en los doce números publicados de Boronía, sólo siete repiten en las paredes de La Inaudita: Alberto García-Álix, Diego García, Gabriela Núñez García, Juanclemente, Marta Jódar, Miguel Gómez Losada y Pedro Peinado. El resto son creadores de todas las edades, estilos y procedencias que han reinterpretado, sacudido y salpicado la memoria que dejó esta publicación: Gènèh, José Manuel Belmonte, Luis Cabrera, María Lin, Marisa Campoy, Miguel Abelton, Paco Fuentes, Paloma García, Roma8, Rosa de Gabriel y Rosmarybook.

La muestra permanecerá hasta el 11 de abril en calle Rodríguez Marín, 20.

Cartel de Boronía Inaudita / CÓRDOBA

Festival de Música Contemporánea

El XXVIII Festival de Música Contemporánea de Córdoba se celebra del 12 al 21 de marzo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, dedicado a explorar la relación entre el flamenco y la música contemporánea a través de la programación de cinco conciertos.

Este sábado el sábado 21, Sigma Proyect, un cuarteto de saxofones con cante flamenco, interpretarán un monográfico del compositor Mauricio Sotelo bautizado como Jondo, cantes imaginarios. La entrada será libre hasta completar aforo.

Homenaje a la mujer de Alcolea

Dentro de la programación municipal del 8M, la Asociación de Mujeres Nueva Luz de la barriada de Alcolea presentará este viernes su nueva obra teatral El ascenso pendiente, dirigida por Carmen Rey en un acto en el que, además, rendirán homenaje a una mujer emblemática de Alcolea. La representación teatral será en a las 17.00 horas en el centro cívico Chari Navarro.

Chirigotas feministas en la UCO

Aún no acaba el contenido de Carnaval. El mundo chirigotero tiene este viernes una cita, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba con el arte y la guasa de Las Cordosiesas y las Cadiwoman dentro del programa Chirigotas feministas del 8M de la Universidad de Córdoba.

Conciertos de invierno

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba continúa con la programación de su Ciclo de Conciertos de Invierno, cercando grandes obras de autores como Vivaldi o Pergolesi a todos los barrios. El viernes, a las 20.00 horas, la Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá el concierto Dios en la ópera. Y el sábado, a las 20.30 horas, se pondrá el broche de oro a la cita en Parroquia de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle.

'Zoco de la Encantá' a Almodóvar del Río

La leyenda de la princesa Zaida volverá a cobrar vida este fin de semana en Almodóvar del Río. El municipio celebrará del 20 al 22 de marzo el 15º Zoco de la Encantá, una de sus citas culturales más reconocibles, con un amplio programa de actividades en el entorno de Las Parvas, a los pies del Castillo de Almodóvar.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento almodovense con la colaboración del Castillo de Almodóvar y la Diputación de Córdoba, y volverá a convertir este enclave en un gran mercado de ambientación andalusí y medieval.

Feria del queso de Hinojosa del Duque

Hinojosa del Duque volverá a convertir el pabellón El Pilar en el epicentro nacional del sector lácteo con la celebración de la cuarta Feria del Queso, que reunirá a 30 productores y maestros artesanos procedentes de distintos puntos de España del 20 al 22 de marzo.