La Fundación Caja Rural del Sur inaugura en Córdoba una muestra con los finalistas del Premio Alfonso Aramburu

La Fundación Caja Rural del Sur inaugura este jueves 19 de marzo en Córdoba una exposición con las obras finalistas y los primeros premios del primer Certamen de Pintura y Escultura Alfonso Aramburu, que el jurado ha otorgado a los jóvenes autores andaluces Salvador Jiménez Donaire y Guillermo Rodríguez con Lucía Cañal Casas, respectivamente. El jurado también acordó conceder dos Premios de Honor, correspondiendo el de pintura a María Eugenia Ortiz Mérida y el de escultura a Timsam Harding. El certamen convocado contempla un premio de 10.000 euros para la mejor obra en la modalidad de pintura y otro premio de 10.000 euros para la mejor obra en escultura.

La muestra abrirá sus puertas a las 19.00 horas en el Centro Cultural José Luis García Palacios y en ella se podrán ver, hasta el día 17 de abril, todas las obras pictóricas y escultóricas que habían quedado finalistas en este certamen, que en pintura corresponden a José Ignacio Amaya Sánchez, Lola González Hermosilla, Marta Díaz Martínez, Jesús Peralta Piña, Víctor González, Manuel Rodríguez Saavedra, Sergio Romero Linares, María Dueñas Jiménez, Livia Fernández Vallverdú, Diego Arroyo Gutiérrez, Natalia Cardoso García, Juan José Camacho Vergel y Alexis Sánchez Alonso.

En escultura las obras corresponden a Diego Alonso Balazs Chiguan, Darío Parras Parras, Alicia Busto, Ángela Solís Oneill, Paloma Castro de la Cruz, Álvaro Tirado Mantell, Mark Molero, Natalia Cardoso, Fernando Calderón Rueckert, Irene Anaya y Paula Vizcaíno Valenzuela. Al cierre del plazo previsto se habían recibido un total 160 obras de jóvenes autores andaluces.

Menores de 35 años

Esta iniciativa de la Fundación Caja Rural del Sur se ha planteado como una plataforma de exposición pública para los jóvenes artistas de la comunidad autónoma andaluza que no hayan cumplido los 35 años en el momento de la inscripción, o los cumplieran durante el presente año 2025.

El certamen lleva el nombre de Alfonso Aramburu Terrades, figura clave del mundo artístico andaluz y de Huelva especialmente, quien fuera relevante arquitecto municipal entre 1968 y 1972 de la capital onubense y pintor prolífico reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su extensa carrera artística.

Composición del jurado

El jurado ha estado formado por especialistas del ámbito artístico y académico designados por el patronato de la fundación e integrado por Ana Martínez, Layla Halcón Guardiola, Víctor Pulido, Elías Rodríguez Picón, Francisco Arroyo, Chema Rodríguez y Daniel Bilbao, que actuó como presidente del mismo.