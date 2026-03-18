El Festival de la Guitarra de Córdoba cumple 45 años con una exposición antológica de fotografía sobre el instrumento

El Festival de la Guitarra de Córdoba cumple 45 años en este 2026, una edición que viene cargada no solo de conciertos y cursos formativos sino de una agenda completa de actividades complementarias que abarcan desde una exposición fotográfica a la presentación de un libro y una nueva edición de las Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra.

La propuesta fotográfica se llama Antología Visual de la Guitarra (Una Aproximación Visual a la Guitarra, 1992-2023) y parte de una iniciativa nacida en los años noventa, cuando Córdoba puso en marcha el proyecto Una aproximación visual a la guitarra. Durante sucesivas convocatorias, el Festival de la Guitarra invitó a cuatro autores/as a los que se les propuso trabajar sobre el instrumento y el mundo de la guitarra, desde su concepción y estilo artístico personal.

Las obras originadas de las siete ediciones realizadas propiciaron la creación de una colección única en el mundo sobre el instrumento de la guitarra que hoy cuenta con un total de 174 obras, la mayoría de gran formato, realizadas por 28 artistas de Argentina, España, Francia, Italia y Escocia, de amplio reconocimiento y prestigio internacional. Muchas de estas obras que hoy componen la colección son piezas únicas debido a los procedimientos técnicos utilizados. La colección destaca por su singularidad y su interculturalidad, por la presencia natural que la guitarra tiene en la cultura de la mayoría de los países del mundo, lo que facilita su comprensión visual a un mayor número de personas.

El Festival de la Guitarra de Córdoba, en su 45.ª edición, ha querido hacer un balance de esta colección y expondrá una selección de 28 obras de diferentes autores para mostrar una Antología Visual de la guitarra, donde conviven luz, sonido, guitarra y fotografía. Comisariada por Pepe Gálvez, presidente de Afoco, se podrá ver en la Sala Galatea de Casa Góngora del 1 al 19 de julio.

Las fotografías son obra de Tony Catany, Oswaldo Cipriani, Juan Vacas, Rafael Navarro, Franco Fontana, Ciuco Gutiérrez, José Carlos Nievas, Lucien Clergue, Isabel Muñoz, Antonio Covarsí, Gabriel Cualladó, Manuel Ángel Jiménez, Lola Araque, Carlos Pérez Siquier, Alessandro Bavari, Jorge Rueda, Rosa Muñoz, Catherine Mcintyre, Concha Adán, Cristina Quicler, Julio Álvarez Yagüe, Josep Vicent Monzó, Tete Álvarez, Bernard Plussu, Pilar García Merino, José Lara, José María Mellado y Marisa Vadillo.

Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra

Del 7 al 9 de julio, tendrá lugar la 22º Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra. Estas jornadas son un proyecto genuino del festival de Córdoba, centradas en profundizar en nombres propios de la guitarra. Desde su nacimiento, se han abordado figuras como Francisco Tárrega, Andrés Segovia, Paco de Lucía, Leo Brouwer, Manolo Sanlúcar, Antonio de Torres, Julian Bream, Joaquín Rodrigo, John McLaughlin, Angelo Gilardino, Sabicas, Narciso Yepes, Pat Metheny, Miguel Llobet, Regino y Eduardo Sainz de la Maza, Jimi Hendrix, José Tomás, Víctor Monge Serranito o Fernando Sor.

Este año, las jornadas pretenden "cerrar un ciclo" y, a modo de balance, el festival , a través de tres especialistas, hará un recorrido por las distintas áreas estudiadas a lo largo de los años, con tres ejes fundamentales: la guitarra clásica, la guitarra flamenca y guitarras de otros estilos.

Tres presentaciones

El 7 de julio, Julio Gimeno, profesor de guitarra y de Historia de la guitarra, presentará La guitarra clásica en la colección Nombres propios de la guitarra (2003-2026); el 8 de julio, el cantaor de Puente Genil David Pino, profesor de la UCO y director de la Cátedra de Flamencología, se centrará en La Guitarra flamenca. Una lectura con perspectiva mientras que Luis Medina, catedrático de Nutrición Bromatología de la UCO, además de cantautor, se adentrará en las Aportaciones del Festival de la Guitarra al estudio del rock, jazz y otras músicas el 9 de julio. Las charlas serán a las 19 horas en el salón de actos de Casa Árabe con entrada libre hasta completar aforo.

También habrá lugar para a presentación de un libro el 6 de julio, enmarcado en la colección de Nombres propios de la guitarra, titulado Tocaoras, concertistas y profesoras de guitarra flamenca. En la presentación, habrá además conferencias de Ángeles Cruzado, María Jesús Castro e Inmaculada Morales Peinado.