El Festival de la Guitarra de Córdoba completa su cartel con Los Planetas, Mononeon, Paco Peña y Stanley Clarck

El cartel del 45 Festival de la Guitarra ya está completo. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha anunciado la lista de nombres que se han sumado al listado anunciado en la presentación del vídeo promocional de esta cita que cumple casi medio siglo de vida. A los artistas ya conocidos, se añaden ahora nombres emblemáticos de la guitarra como el cordobés Paco Peña, fundador del propio festival, que presentará en el Gran Teatro el 1 de julio el espectáculo Solera.

Paco Peña presentará 'Solera' en el Gran Teatro en el 45 Festival de la Guitarra. / AJ González / COR

Los seguidores de Los Planetas podrán ver por primera vez en el Teatro de la Axerquía a la banda pionera del indie rock y pop español liderada por Juan Ramón Rodríguez Jota (voz/guitarra) y Florent Muñoz (guitarra) el 3 de julio, mientras que los amantes del jazz se encontrarán, esta vez en el Gran Teatro, el 15 de julio, con el N4Ever de Stanley Clarck. Este influyente bajista y contrabajista estadounidense está considerado un pionero del jazz fusión y reconocido como uno de los maestros más virtuosos del bajo eléctrico y acústico. Cofundador de la banda Return to Forever con a Chick Corea, revolucionó el papel del bajo, siendo el primero en encabezar giras masivas y popularizar el instrumento en el jazz-funk.

Mononeon, en uno de sus conciertos, con su particular indumentaria colorista. / Ferran Sendra

También pasará por el escenario del Gran Teatro el grupo Mononeon el 16 de julio. Dywane Thomas Jr, más conocido como MonoNeon, es un aclamado bajista, compositor y músico experimental estadounidense, nacido en Memphis, que es famoso por su estilo funk-soul vanguardista, su indumentaria colorida con pasamontañas y por ser el último bajista contratado por Prince.

En la vertiente clásica, el IMAE incorpora al cartel con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Falla un concierto en el Gran Teatro de la Orquesta de Córdoba y el autor Juan Miguel Cañizares, Premio Nacional de Música 2023, que subirá el telón del festival el 8 de julio, con la versión de Cañizares para guitarra de Noches en los jardines de España. Será el 8 de julio y contará con la dirección musical del director de la Orquesta, Salvador Vázquez.

En el programa de clásica del Teatro Góngora, el 6 de julio sonará la guitarra de Rycardo Moreno, y el 8 de julio estarán Cardamom Trío y Linda Alhmad con Cuando sale el sol, concierto patrocinado por Casa Árabe.

Además de Los Planetas, el programa de la Axerquía se completa con dos citas homenaje. Por un lado, Paco de Lucía Legacy, que será el 10 de julio, mientras que el 11 de julio será el espectáculo Omega, 30 Aniversario, dedicado a Enrique Morente, con Lagartija Nick y Kiki Morente a la cabeza.

Patio de los Naranjos

El Patio de los Naranjos, gracias a la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba, presentará un concierto a cargo del trío Bako Jovanovic, Mozes Rosengerg y Marko Markovic.

Las entradas para los espectáculos saldrán a la venta este jueves a las 10,00 horas con excepción de las del espectáculo Omega 30 Aniversario, que se venderán algo más tarde.

Isabel Albás ha destacado la intención de ofrecer con este festival una antología que combine nuevos artistas y grandes figuras de la guitarra para invitar al público de todas las edades a disfrutar de la experiencia de este encuentro anual.